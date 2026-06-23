Datos Clave Neymar Vuelve al Banco: Entrará en el segundo tiempo ante Escocia tras su desgarro. Raphinha se Cae: Desgarro en el muslo lo saca del cierre del Grupo C. Cierre en Miami: Brasil sella su fase de grupos este miércoles ante Escocia.

Tres días entrenando a la par del plantel. Tres días que cambiaron todo. Neymar está listo para volver a una Copa del Mundo y será este miércoles ante Escocia en Miami, en el cierre del Grupo C del Mundial 2026.

La estrella del Santos llegó al torneo con un desgarro en el gemelo derecho que lo dejó afuera de los dos primeros partidos, pero Carlo Ancelotti decidió no desconvocarlo y la apuesta tuvo recompensa. Para el fútbol sudamericano, ver a Neymar reaparecer en un Mundial —probablemente el último de su carrera, a los 34 años— es uno de los momentos más esperados de esta primera ronda.

Neymar disponible para Ancelotti

Los medios brasileños son categóricos: Neymar no será titular. Ancelotti prefiere dosificar al atacante en su regreso y planificar el ingreso para el segundo tiempo, una vez que el partido esté más abierto y los espacios sean más amplios.

La cautela del cuerpo técnico tiene lógica. Después de semanas de recuperación, exigirlo desde el arranque sería arriesgar una recaída justo antes de la fase eliminatoria. La fórmula es clara: 45 minutos de impacto y poco más.

Raphinha, la baja sensible

La única ausencia confirmada es Raphinha. El extremo del Barcelona sufrió un desgarro en la zona posterior del muslo derecho durante la goleada 3-0 sobre Haití y se quedó en Nueva York. La CBF decidió no desconvocarlo y esperar su evolución: el tiempo estimado de recuperación es de 15 días, lo que le permitiría volver en octavos o cuartos de final.

Para reemplazarlo, Ancelotti probó dos nombres en los entrenamientos: Luiz Henrique, del Botafogo, y Rayan, del Vasco da Gama. El primero corre con ventaja por experiencia internacional, pero el técnico italiano podría sorprender con el segundo.

La probable formación de Brasil

De no pasar nada raro, la formación de Brasil sería la siguiente:

Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Luiz Henrique (o Rayan), Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

¿Quién ganará el Escocia vs Brasil?

Este partido es muy importante para ambas selecciones. Un triunfo escocés deja a los europeos en 16vo de final y a Brasil rezando por ser mejor tercero. Si gana Brasil, será el Scratch el que avance de forma directa a la ronda de 32 mejores.

Pero ¿qué dirán los datos? Betsala avisa que lo brasileños son los grandes favoritos en este partidos y que hay altas probabilidades de que Vinicius jr anote en cualquier momento del partido.