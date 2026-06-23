Escocia buscará hacer historia en el Mundial 2026 cuando se mida con Brasil en su tercer y último partido del Grupo C en el Hard Rock Stadium de Miami este miércoles.

Las dos naciones se encuentran casi tres décadas después de su último cruce mundialista en 1998, cuando los gigantes sudamericanos consiguieron una victoria 2-1 en camino a alcanzar la final.

Copa del Mundo – Grupo C – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Escocia Sin Comenzar Miami Stadium – Miami Brasil

Previa del partido Escocia vs Brasil

Cinco días después de asegurar una importante victoria 1-0 sobre Haití en su partido inaugural del Mundial 2026, Escocia sufrió una derrota por el mismo marcador contra Marruecos el viernes pasado, en un duelo ajustado decidido por un gol anotado apenas a los 70 segundos por Ismael Saibari.

El entrenador Steve Clarke sintió que Escocia tuvo mala fortuna al no recibir al menos un penal durante una animada actuación en el segundo tiempo. Sin embargo, el técnico de 62 años quedó conforme con cómo sus jugadores “mostraron que podemos competir contra equipos del top 10”, aunque no lograron registrar un solo remate al arco.

Pese a la derrota, las esperanzas de Escocia de alcanzar las rondas eliminatorias de un Mundial por primera vez en su historia siguen vivas, después de haber sufrido eliminaciones en fase de grupos en sus ocho participaciones anteriores en el torneo global.

Asegurar su primera victoria histórica sobre la poderosa Brasil garantizaría un lugar entre los dos primeros del Grupo C, mientras que un empate probablemente sellaría un puesto entre los tres primeros y el avance a los dieciseisavos de final. Escocia también podría llegar a las rondas eliminatorias si pierde contra Brasil, aunque querrá evitar una derrota abultada en Miami.

El registro de Escocia contra Brasil deja mucho que desear antes del duelo del miércoles, ya que ha perdido seis y empatado dos de sus ocho enfrentamientos internacionales anteriores, incluidas tres derrotas en fase de grupos de Mundiales entre 1982 y 1998.

Pronóstico Escocia vs Brasil / © Iconsport

Después de ser sostenida en un empate 1-1 por Marruecos en su primer partido del Grupo C, Brasil consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 el sábado pasado al derrotar 3-0 a Haití, gracias a un doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinicius Junior en el primer tiempo.

Esa actuación clínica significa que los cinco veces campeones del mundo han marcado ahora al menos tres goles en un partido de Mundial en 41 ocasiones en su historia, cinco más que cualquier otra nación, con Alemania segunda en la lista con 36.

El entrenador Carlo Ancelotti elogió la actuación “completa” de su equipo después del partido, y su Selecao está ahora en una posición fuerte para asegurar el primer lugar del Grupo C. Para garantizar el avance como ganador de grupo, simplemente necesita igualar o mejorar el resultado de Marruecos contra Haití cuando salte a la cancha ante Escocia.

Ubicada quinta en el ranking mundial FIFA y considerada una de las favoritas en nuestra guía de apuestas del Mundial, Brasil ha enfrentado a siete selecciones europeas en todas las competiciones desde el inicio de Qatar 2022, ganando cuatro, empatando una y perdiendo dos, incluida una por penales. Más recientemente, venció 3-1 a Croacia en un amistoso en abril.

Sin embargo, la historia sirve como advertencia, ya que las últimas tres derrotas de Brasil en fase de grupos de un Mundial se han sufrido todas en la tercera fecha, incluida una sorpresiva caída 1-0 ante Camerún en Qatar. Como resultado, la Selecao no puede permitirse dar nada por sentado cuando enfrente a una encendida Escocia este miércoles.

Rendimiento reciente

Escocia, Mundial:

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Escocia, todas las competiciones:

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Brasil, Mundial:

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Brasil, todas las competiciones:

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La mirada desde Brasil

Pedro Ramos, Trivela

“Brasil venció a Haití por un margen cómodo, pero las dudas sobre el equipo permanecen. Algunos aspectos positivos parecen evidentes, como Danilo como lateral derecho, Lucas Paqueta en un mediocampo de tres hombres en lugar de como extremo, y Matheus Cunha flotando y combinando bien con otros jugadores.

“Brasil necesita ganar, y cualquiera sea el escenario en la siguiente fase, se espera un gran desafío, uno en el que el país podría no ser favorito”.

Noticias de los equipos

Pronóstico Escocia vs Brasil / © Iconsport

El trío escocés compuesto por Scott McKenna (gemelo), Aaron Hickey (sin especificar) y Lewis Ferguson (fatiga) estuvo ausente de los entrenamientos durante el fin de semana, pero todos podrían volver a estar en consideración para participar de alguna manera contra Brasil, siendo este último quien probablemente continúe en el mediocampo central.

Se espera que Clarke adopte un enfoque pragmático contra Brasil y podría mantenerse con un sistema que fluctuó entre un 3-4-2-1 y un 4-4-1-1 contra Marruecos. Como resultado, Ben Gannon-Doak podría verse obligado a conformarse con un lugar en el banco.

John McGinn y Scott McTominay están listos para ser titulares en posiciones avanzadas del mediocampo, mientras que Che Adams espera conservar su puesto como delantero centro por delante de Lawrence Shankland y Lyndon Dykes.

En cuanto a Brasil, el extremo de Barcelona Raphinha quedó descartado por una lesión en los isquiotibiales sufrida en el primer tiempo de la victoria sobre Haití. Rayan, joven promesa de 19 años de Bournemouth, es el candidato más probable para ocupar su lugar en la banda derecha.

Ancelotti confirmó que Neymar “estará disponible” para enfrentar a Escocia después de recuperarse de una lesión, pero no se espera que el máximo goleador histórico de Brasil sea titular, por lo que Lucas Paqueta debería continuar en el rol de número 10, apoyando a Vinicius Junior y Cunha en ataque.

El resto de la formación de Brasil podría mantenerse intacta, con Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos listos para comenzar en defensa por detrás del dúo de mediocampo Casemiro y Bruno Guimaraes.

Posibles formaciones Escocia vs Brasil

Escocia:

Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney; Christie, Ferguson; McTominay, McGinn; Adams

Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha

Pronóstico Escocia vs Brasil

Nuestro pronóstico: Escocia 1-3 Brasil

Incluso sin el lesionado Raphinha, la enorme profundidad ofensiva de Brasil aún debería tener demasiado poder de fuego para una defensa escocesa combativa pero vulnerable, mientras la Selecao busca marchar hacia las rondas eliminatorias con el máximo impulso.

Aunque una Escocia animada es más que capaz de vulnerar a una defensa brasileña que se vio susceptible contra Marruecos, podemos imaginar a los gigantes sudamericanos atravesando un camino irregular imponiéndose por mayor capacidad goleadora que sus contrapartes europeas.

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