Datos Clave 56 Años de Cambio: La FIFA enterró la diferencia de gol como primer criterio de desempate. México y EE.UU. Celebran: Ambos anfitriones aseguraron el primer lugar gracias a la nueva regla. Tres ya Eliminados: Turquía, Haití y Túnez cayeron antes de tiempo por el head-to-head.

Cincuenta y seis años duró el reinado de la diferencia de gol. Desde México 1970 hasta Qatar 2022, fue la herramienta favorita de la FIFA para ordenar empates en la tabla. En el Mundial 2026 eso cambió.

El ente rector del fútbol mundial enterró ese criterio y le abrió la puerta al desempate olímpico, una norma que ya está sacudiendo la tabla del torneo y obligando a varias selecciones —entre ellas algunas de Sudamérica— a sacar la calculadora.

¿Qué es el desempate olímpico?

El nombre viene de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el Comité Olímpico Internacional usó este sistema en el fútbol. La FIFA lo adoptó para Norteamérica 2026 tras probarlo en el Mundial de Clubes 2025.

El concepto es directo: si dos selecciones terminan empatadas en puntos, no se mira la diferencia de gol del grupo. Se mira el resultado del partido entre ellas. El ganador de ese duelo queda por encima. Punto.

Solo si esos dos equipos empataron en el mano a mano, ahí recién entra la diferencia de gol como segundo criterio.

Criterios de desempate del Mundial 2026

El nuevo escalafón para resolver empates queda así:

1° Resultado del enfrentamiento directo entre los equipos igualados.

Resultado del enfrentamiento directo entre los equipos igualados. 2° Diferencia de gol en la fase de grupos.

Diferencia de gol en la fase de grupos. 3° Goles a favor en la fase de grupos.

Goles a favor en la fase de grupos. 4° Criterios adicionales según protocolo FIFA (sorteo incluido como último recurso).

Estos equipos celebran el desempate olímpico

El nuevo criterio premió a dos anfitriones. México venció a Corea del Sur por la mínima en el Grupo A y, con esa victoria, blindó el primer lugar. Aunque pierda con República Checa en la última fecha y los coreanos ganen, los aztecas quedan arriba por el cara a cara.

Lo mismo ocurre en el Grupo D con Estados Unidos. La Selección de Mauricio Pochettino aseguró la cima tras vencer a Paraguay y a Australia: cualquier resultado de la última fecha lo encuentra primero, porque ya tiene los dos enfrentamientos directos a favor.

Los que sufren el desempate olímpico

Tres seleccionados quedaron eliminados antes de lo esperado por culpa del nuevo criterio.

Turquía : aunque derrote a Estados Unidos en la última fecha y empate en puntos con Paraguay y Australia, ya perdió contra ambos.

: aunque derrote a Estados Unidos en la última fecha y empate en puntos con Paraguay y Australia, ya perdió contra ambos. Haití : puede igualar en puntos a Escocia, pero ya cayó en la primera fecha. Eliminada.

: puede igualar en puntos a Escocia, pero ya cayó en la primera fecha. Eliminada. Túnez: misma historia con Suecia. Empate matemático posible, pero el cara a cara ya estaba perdido.

Bajo el sistema antiguo —diferencia de gol—, alguno de estos tres podría haber sobrevivido con una victoria contundente en la última fecha. Hoy ya no.

Ecuador vs el desempate olímpico

Ecuador es uno de los seleccionados sudamericanos que está atento. La Tricolor compite en su grupo con la calculadora en la mano. Argentina, en cambio, ya domina el suyo y la regla la beneficia: ganó a Argelia y se proyecta puntera. La fase de grupos cierra esta semana y, con ella, varias definiciones que ya no se resolverán por goles, sino por el partido que se ganó cuando había que ganarlo.