Nueva Zelanda y Egipto se miden este domingo 21 de junio a las 21:00 Chile en el BC Place Stadium de Vancouver por la Fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. Es el partido más equilibrado de la jornada y uno de los más atractivos del torneo: el Grupo G es el único del Mundial con los cuatro equipos igualados a un punto, y el ganador de este duelo tomará el liderato del grupo de manera solitaria.

Los All Whites protagonizaron el partido más espectacular de la Fecha 1 al empatar 2-2 ante Irán —cuando perdían—, mientras que los Faraones rescataron el 1-1 ante Bélgica con un gol tardío. El árbitro designado por FIFA es el emiratí Omar Mohamed Al Ali. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Nueva Zelanda vs Egipto, minuto a minuto

La previa del Nueva Zelanda vs Egipto

Nueva Zelanda, dirigida por el DT Darren Bazeley, llega a Vancouver con la ilusión intacta de un equipo que tiene más calidad de la esperada para este nivel. El esquema 4-4-2 se apoya en el arquero del Nottingham Forest Max Crocombe bajo los palos y una defensa de cuatro con Tim Payne, Finn Surman, el experimentado Michael Boxall y el lateral zurdo Liberato Cacace del Leicester City. En el mediocampo, Joe Bell y Marko Stamenic aportan el trabajo físico, mientras que Callum McCowatt, Elijah Just y el ofensivo Sarpeet Singh son los encargados de generar el juego creativo. Arriba, el capitán Chris Wood del Nottingham Forest —goleador histórico de los All Whites— es la gran referencia en el área y el jugador con mayor experiencia de todo el equipo.

Egipto, bajo las órdenes del histórico ex delantero Hossam Hassan —ídolo máximo del fútbol egipcio y actual DT de la selección—, llega con el gran privilegio de tener a Mohamed Salah del Liverpool en su mejor versión mundialista. El arquero Mohamed El Shenawy protege la portería, con una defensa de cinco en la que Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid y Yasser Ibrahim son los centrales, flanqueados por Hamdy Fathy y Ahmed Fatouh como carrileros. En el mediocampo, Marwan Attia y Emam Ashour dan equilibrio para que Mohamed Salah pueda generar desde una posición libre. El extremo Mahmoud Trézéguet —nieto del mítico delantero francés— y el goleador Omar Marmoush del completan el ataque más peligroso del grupo.

Formaciones de Nueva Zelanda vs Egipto

Probable formación de Nueva Zelanda (4-4-2):

Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Elijah Just, Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt; Sarpeet Singh, Chris Wood (c). DT: Darren Bazeley.

Probable formación de Egipto (4-2-3-1):

Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs Egipto en vivo?

El duelo entre Nueva Zelanda y Egipto se disputará este domingo 21 de junio a las 21:00 horas de Chile en el BC Place Stadium, Vancouver. El árbitro del partido es el emiratí Omar Mohamed Al Ali. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.