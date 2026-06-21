Datos Clave Su debut en el Mundial: Garay fue el juez central en el accidentado duelo entre Canadá y Catar por la Fecha 2. Cambio de rol: El juez nacional tendrá otro rol en su segundo encuentro del Mundial 2026. ¿Cuándo vuelve Garay a participar en el Mundial 2026?: El juez chileno va a estar presente este miércoles 24 de junio en un duelo de alto impacto por el Grupo A.

Cristián Garay realizó su debut mundialero el pasado jueves 18 de junio en el choque entre Canadá y Catar, válido por el grupo B de la cita planetaria. El duelo entre norteamericanos y asiáticos fue una prueba de fuego para el colegiado nacional, ya que es considerado como uno de los partidos más accidentados e inéditos que se ha disputado hasta la fecha en el Mundial 2026.

Dos tarjetas rojas, un conflicto entre técnicos post partido y una fractura de tibia y peroné marcaron la primera actuación de Garay en la competición más legendaria del mundo del fútbol. A pesar de su buen rendimiento en un complejo encuentro, la FIFA designó al chileno en un segundo choque, pero este por la tercera fecha con otro rol sobre el terreno de juego.

¿Cuándo vuelve a dirigir Cristián Garay en el Mundial 2026?

Durante esta jornada, se ratificó que Cristián Garay será partícipe de la terna arbitral que dirija el duelo entre Chequia y México, válido por el Grupo A del Mundial 2026. Sin embargo, Garay no será el juez central del encuentro, sino que está designado como el 4to árbitro, mientras que el colegiado central será el argentino Yael Falcón Pérez.

Si bien no es el rol que se esperaba del colegiado chileno, este no es un retroceso de cara a lo que resta del torneo, ya que a pesar de ser criticado por su rendimiento en el choque entre Canadá y Catar, sigue siendo considerado por el ente regulador del fútbol nacional. También hay que destacar que quedan más de la mitad de los partidos del certamen, el cual posee desde esta edición dieciseisavos de final, por lo que son más partidos que en cualquier edición de una cita planetaria.

¿Cuándo juegan Chequia vs México?

El choque entre Chequia y México se disputará el próximo miércoles 24 de junio a partir de las 21:00 horas en horario chileno en el Estadio Ciudad de México. El duelo válido por el Grupo A contará con la participación de Cristián Garay como 4to árbitro, y es decisivo para dictaminar quién sale como segundo y tercero del grupo.