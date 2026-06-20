Datos Clave Darwin al Banco: Bielsa lo deja afuera como arma de cambio ante Cabo Verde. Canobbio y Viñas Entran: Reemplazan al “9” para romper el bloque defensivo africano. Cierre ante España: Uruguay necesita ganar para llegar sin presión a esa fecha.

El empate con Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026 dejó a Uruguay caminando por la cornisa. Marcelo Bielsa no es de los que esperan: este sábado, ante Cabo Verde, mueve el tablero con una decisión que sacude el vestuario.

Darwin Núñez irá al banco. El delantero, fijo en cualquier convocatoria charrúa, es el damnificado y deja su lugar a una dupla pensada para romper el bloque defensivo africano que llegará sobrepoblado.

Bielsa da un golpe de timón

La principal modificación está en el ataque. Agustín Canobbio entra por su movilidad y capacidad para asociarse en espacios reducidos. Federico Viñas suma presencia de área y juego aéreo, dos virtudes claves contra una defensa que se cerrará bajo.

Por izquierda repite Maximiliano Araujo, nombre que en Chile se recuerda bien: el extremo pasó por Palestino en 2022 antes de explotar en el Toluca y consolidarse en la Celeste. Hoy es titular indiscutido en la era Bielsa.

Darwin, arma de cambio

La suplencia del “9” no es un castigo, es un cambio de plan. Bielsa apuesta a otro perfil de ataque para los primeros 60 minutos y guarda a Darwin Núñez como carta de impacto en el complemento. Si el partido se traba, el delantero entrará para definir el encuentro.

El XI probable de Uruguay vs Cabo Verde

Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Valverde, De la Cruz, Bentancur; Canobbio, Viñas, Araujo.

¿Puede ganarle Uruguay a Cabo Verde?

Uruguay cierra el grupo ante España, el rival de mayor jerarquía. Ganarle a Cabo Verde no es un trámite, los africanos ya demostraron que pueden cerrarse y no permitir goles. Así sorprendieron a España.

Pese a lo apretado del encuentro, en Betsala creen que el equipo de Marcelo Bielsa tiene grandes opciones de ganarle a los africanos.