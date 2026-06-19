Turquía y Paraguay protagonizan el duelo de la desesperación este sábado 19 de junio a las 23:00 del viernes en Chile en el San Francisco Bay Area Stadium, por la Fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan sin puntos y con resultados demoledores en el debut: Turquía cayó 2-0 ante Australia en un partido donde nunca pudo imponerse, mientras que Paraguay fue goleado 4-1 por Estados Unidos y quedó eliminado en términos de imagen antes de tiempo. Con EE.UU. y Australia liderando el grupo con 3 puntos, el perdedor de este partido queda prácticamente eliminado del Mundial 2026. El árbitro designado por FIFA es el salvadoreño Iván Barton, con el galés Caleb Wales en el VAR. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Turquía vs Paraguay, minuto a minuto

La previa del Turquía vs Paraguay

Turquía, bajo las órdenes del técnico italiano Vincenzo Montella, llega a San Francisco con la necesidad de demostrar que el nivel mostrado ante Australia fue puntual y no la norma. Los turcos alinean en 4-3-3 con el portero Uğurcan Çakır bajo los palos y la dupla Abdülkerim Bardakçı-Ozan Kabak como eje de una defensa que necesita cerrar los espacios que le costaron los dos goles ante los Socceroos. En el mediocampo, el capitán Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán ordena el juego junto a Orkun Kökçü y Ismail Yüksek. Arriba, el tridente es la gran apuesta de Montella: Kenan Yıldız de la Juventus por izquierda, el desequilibrante Arda Güler del Real Madrid como enganche y Kerem Aktürkoğlu del Galatasaray por derecha. Es la línea ofensiva más talentosa del grupo y si aparece, Turquía puede ganar con claridad.

Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, necesita una reacción urgente después del humillante 4-1 ante Estados Unidos. El DT prevé cambios respecto al debut y reorganiza el equipo en 4-4-2 con el portero Orlando Gill en el arco y la dupla Gustavo Gómez-Omar Alderete en el centro de la defensa, con Juan Cáceres y Junior Alonso como laterales. En el mediocampo, Andrés Cubas y Diego Gómez dan trabajo físico, mientras que Julio Enciso del Brighton y el veterano Miguel Almirón del Newcastle son los encargados de generar la chispa creativa. El ariete Isidro Pitta lidera el ataque. Alfaro sabe que Paraguay tiene la calidad individual para competir; el desafío es la mentalidad.

Formaciones de Turquía vs Paraguay

Probable formación de Turquía:

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Ismail Yüksek; Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu. DT: Vincenzo Montella.

Probable formación de Paraguay:

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Julio Enciso, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

¿Dónde ver Turquía vs Paraguay en vivo?

El duelo entre Turquía y Paraguay se disputará este viernes 19 de junio a las 23:00 del viernes en Chile. El árbitro del partido es el salvadoreño Iván Barton. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.