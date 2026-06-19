España buscará registrar su primera victoria en el Mundial 2026 cuando continúe su campaña en el Grupo H contra Arabia Saudita este domingo por la tarde.

La Roja empató 0-0 con Cabo Verde en su primer partido de la competición, mientras que Arabia Saudita repartió puntos con Uruguay en un empate 1-1.

Copa del Mundo – Grupo H – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 España Sin Comenzar Atlanta Stadium – Atlanta Arabia Saudí

Previa del partido España vs Arabia Saudita

Sugerir que España estuvo por debajo de lo esperado en su debut en el torneo contra Cabo Verde la última vez sería quedarse corto, con el equipo de Luis de la Fuente teniendo dificultades para ponerse en marcha, y finalmente tuvo que conformarse con un punto en un empate sin goles.

Como resultado, hay presión sobre uno de los favoritos previos al torneo para conseguir los tres puntos este domingo, y España sabe que sumar cuatro puntos en sus próximos dos partidos le aseguraría un lugar en los dieciseisavos de final como ganadora o escolta del grupo.

La Roja sufrió por falta de inspiración contra Cabo Verde hasta que ingresó Lamine Yamal, y la selección seguramente necesitará a su superestrella de 18 años a pleno rendimiento este verano para tener una oportunidad seria de ganar el Mundial apenas por segunda vez.

España ha sido eliminada en octavos de final en los dos últimos Mundiales, mientras que quedó fuera en la fase de grupos en 2014, por lo que ha sido un período decepcionante en esta competición.

La Roja será amplia favorita contra Arabia Saudita este domingo, y el conjunto europeo enfrentará a los Halcones Verdes por segunda vez en la fase final de un Mundial.

Pronóstico España vs Arabia Saudita / © Iconsport

España registró una victoria 1-0 cuando ambos se enfrentaron en el torneo de 2006, con Juanito marcando el único gol del partido de fase de grupos.

Arabia Saudita también ha perdido dos amistosos contra España, por lo que la selección nacional busca su primera victoria histórica sobre La Roja, y puede tomar inspiración del rendimiento de Cabo Verde.

El equipo de Georgios Donis abrió su torneo con un empate 1-1 contra Uruguay; Abdulelah Al Amri adelantó a Arabia Saudita en el minuto 41 del partido, antes de que Maxi Araujo apareciera con un empate tardío para los sudamericanos.

Los cuatro equipos del Grupo H están, por lo tanto, con un punto, así que muchas cosas podrían pasar en las dos últimas fechas, y un resultado positivo para Arabia Saudita en este partido la dejaría en una posición fuerte antes de su último encuentro de la zona contra Cabo Verde.

La mejor actuación de Arabia Saudita en un Mundial llegó en 1994, cuando alcanzó los octavos de final, pero sus dos últimos torneos, 2018 y 2022, terminaron con eliminaciones en la fase de grupos.

Rendimiento reciente

España, Mundial:

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España, todas las competiciones:

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Arabia Saudita, Mundial:

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Arabia Saudita, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico España vs Arabia Saudita / © Iconsport

Se espera que Yamal sea introducido en el equipo titular este domingo, con España confiando en que el adolescente ya está listo para aparecer desde el primer minuto.

El atacante jugó los últimos 19 minutos contra Cabo Verde, haciendo su primera aparición desde que sufrió una lesión en los isquiotibiales mientras representaba al Barcelona a fines de abril.

El también delantero Nico Williams podría ser introducido en el once tras su aparición tardía contra Cabo Verde, con Ferran Torres y Gavi probablemente bajando al banco.

España no tiene nuevos problemas de lesiones, aunque Victor Muñoz, con destino a Liverpool, podría volver a no estar disponible para la selección debido a un problema en los isquiotibiales.

Arabia Saudita, mientras tanto, no ha reportado problemas de lesiones antes del choque.

Abdulelah Al Amri anotó en el partido anterior y continuará en la defensa, mientras que habrá un lugar en una zona abierta para el capitán Salem Al-Dawsari, quien ha marcado 27 veces en 111 apariciones con su selección nacional.

Firas Al Buraikan vuelve a estar en línea para participar en el último tercio del campo, con el jugador de 26 años buscando sumar a los 15 goles que ha registrado para los Halcones Verdes.

Posibles formaciones España vs Arabia Saudita

España:

Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, N Williams

Arabia Saudita:

Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S Al-Dawsari; Al Buraikan, Al-Juwayr

Pronóstico España vs Arabia Saudita

Nuestro pronóstico: España 2-0 Arabia Saudita

Arabia Saudita es capaz de convertir este en un partido difícil para España, y esperamos un encuentro muy competitivo, pero la probable titularidad de Yamal debería significar que La Roja consiga los tres puntos.

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