Datos Clave Final Anticipada: Tras perder con EE.UU., Paraguay necesita ganarle a Turquía. Dos Cambios de Alfaro: Entran Matías Galarza al medio e Isidro Pitta en ataque. Sanabria al Banco: Pitta lo reemplaza como referencia de área titular.

La derrota ante Estados Unidos golpeó fuerte. Paraguay quedó contra las cuerdas en el Mundial 2026 y este partido frente a Turquía ya tiene aroma a final anticipada.

Gustavo Alfaro, viejo conocido del fútbol sudamericano, no se queda quieto: mueve dos piezas para devolverle volumen y peso a una Albirroja que no convenció en el debut.

Galarza al medio, Pitta arriba

El primer cambio es Matías Galarza. El volante aporta recorrido e intensidad en una zona donde Paraguay fue superado por Estados Unidos. Su misión: cortar el primer pase turco y conectar mejor con Miguel Almirón y Julio Enciso.

El segundo movimiento es ofensivo. Isidro Pitta entra como referencia de área, sumando peso físico que Antonio Sanabria no logró imponer. Damián Bobadilla también va al banco.

El XI probable

Paraguay saltaría a la cancha con: Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza; Almirón, Pitta, Enciso.

Una victoria deja al seleccionado paraguayo vivo de cara a la última fecha. Una nueva caída lo despide del Mundial antes de tiempo. Para Chile, mirando desde afuera tras quedar eliminado en las clasificatorias, ver a otro sudamericano pelear por seguir en carrera duele doble.

¿Quién es el favorito en el Turquía vs Paraguay?

Por lo exhibido en la primera fecha, este duelo entre Turquía y Paraguay no es de fácil pronóstico. Aún así, Melbet cree que los euroasiáticos son los favoritos para ganar este partido.

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