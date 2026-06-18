Ambos derrotados en la jornada inaugural del Grupo D, Turquía y Paraguay deben recuperar terreno mientras continúan su campaña en el Mundial 2026 este viernes.

Por detrás de Estados Unidos y Australia, ninguno de los dos puede permitirse perder otra vez, preparando un duelo de alto riesgo en San Francisco.

Copa del Mundo – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Turquía Sin Comenzar San Francisco Bay Area Stadium – Santa Clara Paraguay

Previa del partido Turquía vs Paraguay

Pese a dominar la posesión, Turquía realizó 30 remates sin marcar en su derrota 2-0 ante Australia, poniendo en duda su condición previa al torneo como peligroso “tapado”.

Ciertamente fue algo sorpresivo, con los hombres de Vincenzo Montella habiendo ganado siete partidos y empatado uno desde que fueron goleados 6-0 por España en la clasificación UEFA del pasado septiembre.

Las Estrellas de la Media Luna habían llegado previamente hasta los cuartos de final de la Euro 2024, pero perder ante los Socceroos extendió un sombrío registro reciente en los grandes escenarios: a menudo candidatos a sorprender, pero rara vez capaces de cumplir, ahora han perdido nueve de sus últimos 13 partidos en competiciones importantes.

Actualmente disputando su primer Mundial desde 2002, cuando famosamente consiguió el bronce, una eliminación temprana podría estar sobre la mesa si Turquía vuelve a tropezar este viernes.

Dado que enfrenta en la última fecha a los coanfitriones Estados Unidos, los nuevos favoritos para terminar primeros del Grupo D, Turquía debe luchar por los tres puntos en su primer enfrentamiento competitivo contra Paraguay.

Pronóstico Turquía vs Paraguay / © Imago

Mientras Estados Unidos impresionó, fue un inicio impactante para Paraguay, que se encontró 3-0 abajo al descanso en Los Angeles.

Aunque el equipo de Gustavo Alfaro mejoró después del entretiempo, descontando cuando Julio Enciso habilitó al extremo de Palmeiras Mauricio para marcar, finalmente terminó cayendo 4-1.

Continuando una tradición no deseada, Paraguay ha ganado ahora solo uno de sus nueve debuts mundialistas, quedando con otra montaña por escalar en los partidos restantes del grupo.

Antes de ese golpe, tenía reputación de mantener los partidos cerrados —y venía de conseguir tres victorias en cuatro encuentros—, por lo que buscará retomar el funcionamiento habitual ante Turquía.

Alfaro —el tercer entrenador argentino en dirigir a La Albirroja en un Mundial— fue celebrado por guiar a su país adoptivo a través de las Clasificatorias CONMEBOL, que incluyeron sorpresivas victorias sobre Brasil y Argentina.

Sin embargo, su plantel —que puso fin a una espera de 14 años de Paraguay para clasificar— podría enfrentar la eliminación en la fase de grupos a menos que consiga algo en su viaje a San Francisco.

Rendimiento reciente

Turquía, Mundial:

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Turquía, todas las competiciones:

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Paraguay, Mundial:

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Paraguay, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Turquía vs Paraguay / © Imago

Persisten las dudas sobre la preparación de la estrella turca Kenan Yildiz, quien tuvo problemas físicos al final de la temporada pasada y no pudo ser titular contra Australia debido a un problema en el gemelo.

Después de aparecer en el segundo tiempo, podría quedar limitado a otro cameo el viernes, cuando Arda Guler, Baris Alper Yilmaz y Orkun Kokcu deberían aparecer en el último tercio.

Se espera que Kerem Akturkoglu o Deniz Gul sean titulares en ataque, mientras que el capitán Hakan Calhanoglu se encarga de las jugadas a balón detenido en el mediocampo y el lateral Ferdi Kadioglu —quien creó cinco ocasiones la última vez— patrullará la banda izquierda.

Paraguay, mientras tanto, tiene dos grandes dudas: Gustavo Caballero se perdió el partido contra Estados Unidos por un problema muscular y Ramon Sosa tiene una molestia de tobillo.

Tras una presentación irregular el fin de semana pasado, Alexandro Maidana podría reemplazar a Junior Alonso como lateral izquierdo, pero Omar Alderete, de Sunderland, y el capitán Gustavo Gomez deberían mantenerse ambos en la defensa central.

Mauricio esperará ser titular después de marcar como suplente, aunque el frente ofensivo de Alfaro está bastante definido: el creador clave Julio Enciso suele unirse a Miguel Almiron y Diego Gomez en apoyo del único delantero Tonny Sanabria, quien fue el máximo goleador en la clasificación con cuatro tantos.

Posibles formaciones Turquía vs Paraguay

Turquía:

Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu

Paraguay:

Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria

Pronóstico Turquía vs Paraguay

Nuestro pronóstico: Turquía 2-1 Paraguay

Ninguno de los dos equipos estuvo a la altura de las expectativas en la ronda inaugural de partidos del Grupo D, pero ambos deberían mostrar una mejor versión en la segunda jornada.

Como Turquía posee más amenaza de gol y mejores opciones en el banco, Paraguay quedará sin puntos y ocupando el último lugar.

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