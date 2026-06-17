El Mundial 2026 reservó para el Grupo L una jornada inaugural llena de emociones. Inglaterra pudo haber pasado más apuros: Croacia empató en dos oportunidades antes de que los ingleses sentenciaron el partido en apenas 47 minutos con el gol de Bellingham.

En el BMO Field de Toronto, Panamá estuvo a segundos de lograr su primer punto en la historia de los Mundiales, pero Ghana le quitó ese sueño en el último suspiro del partido.

Kane, Bellingham y Rashford se lucen en Dallas

El AT&T Stadium de Dallas fue testigo de un partido vibrante. Harry Kane abrió el marcador desde los doce pasos al minuto 12, convirtiendo un penal polémico. Pero Croacia respondió: Martin Baturina empató al 36′ con un remate potente que sorprendió a Jordan Pickford.

Kane volvió a aparecer al 42′ para el 2-1, pero Croacia igualó de nuevo al borde del descanso: Petar Musa, tras asistencia de Perisic, definió potente para el 2-2. Lo que parecía un partido de infarto se resolvió en apenas dos minutos del segundo tiempo: Jude Bellingham aprovechó un error defensivo croata y anotó el 3-2 al 47′. Marcus Rashford, recién ingresado al campo, cerró el 4-2 al 85′ para darle tranquilidad a Inglaterra y ratificar su condición de favorita al título.

Ghana agónico, Panamá sin su primer punto mundialista

El duelo del BMO Field de Toronto fue el peor partido de la jornada en materia de juego, pero el más dramático en el resultado. Panamá, que debutó en un Mundial por segunda vez en su historia, dominó varios pasajes del encuentro y rozó el empate en múltiples ocasiones.

Todo apuntaba al 0-0, pero al minuto 90+4, el centrocampista de 20 años Caleb Yirenkyi, del FC Nordsjælland de Dinamarca, empujó un centro desde la izquierda de Brandon Thomas-Asante para sentenciar el 1-0. Panamá se fue del estadio con las manos vacías y prolonga su sequía de puntos en Copas del Mundo, mientras que Ghana celebra tres puntos de oro que la colocan segunda en el grupo, igualada con Inglaterra.

La tabla del Grupo L

Fixture Grupo L

Fecha 1:

Inglaterra 4-2 Croacia

Ghana 1-0 Panamá

Fecha 2:

Inglaterra vs. Ghana

Panamá vs. Croacia

Fecha 3:

Croacia vs. Ghana

Panamá vs. Inglaterra

Próximas fechas del Grupo L del Mundial 2026

Martes 23 de junio

16:00 Inglaterra vs. Ghana

19:00 Panamá vs. Croacia

Sábado 27 de junio

17:00 Croacia vs. Ghana

17:00 Panamá vs. Inglaterra

¿Quiénes son favoritos en el Grupo L del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, Inglaterra es la gran favorita para liderar el Grupo L y avanzar como primera de zona. Con Kane, Bellingham y Rashford en un mismo partido, los Three Lions demostraron que tienen argumentos de sobra para ir lejos en el torneo. Ghana, con su dramático triunfo, se posiciona como el segundo clasificado más probable, dejando a Croacia con la urgencia de ganar para no quedar eliminada en la segunda fecha.

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