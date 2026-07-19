Datos Clave España campeón del mundo: La Furia Roja venció por la mínima a Argentina en la final. Lleno de coincidencias: La selección española logra su segunda estrella con muchas similitudes a su primera conquista. Ferrán sigue los pasos de Iniesta: El atacante marcó en el segundo tiempo extra, al igual que el histórico volante.

Tras 104 partidos disputados, el Mundial 2026 pone su punto final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. La gran final de la cita planetaria fue entre España y Argentina, donde los europeos lograron vencer por la mínima con gol de Ferrán Torres. Con este resultado, la Furia Roja borda su segunda estrella, en una participación llena de coincidencias a la primera conquista.

El año 2010, en el mundial disputado en Sudáfrica, la selección española logró consolidarse campeona del mundo por primera vez en su historia, al vencer con un gol agónico a Países Bajos. Tras 16 años, España vuelve a levantar el trofeo más preciado del deporte, con varias similitudes a la coronación en el continente africano.

España gana al igual que en 2010

La segunda estrella de España tardó 16 años, pero estuvo marcada por las múltiples coincidencias a lo largo del torneo mundialista, donde se marcan dos nuevas en la gran final disputada esta jornada ante Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

En la gran final del Mundial 2026, España levantó el trofeo con dos coincidencias a su primera coronación, en el marcador y en la forma en la que ganaron. En el año 2010, la Furia Roja venció a Países Bajos con gol de Andrés Iniesta a los 116’ minutos del segundo tiempo extra, mientras que en esta edición fue Ferrán Torres, pero a los 106’ minutos, es decir, también en el segundo tiempo extra.

Las dos similitudes no son las únicas que se han presentado en el camino de España, ya que al igual que en el 2010 hubieron coincidencias, como:

-En ambas ediciones fueron parte del Grupo H.

-Tanto en el 2010 como en el 2026 se enfrentaron en la tercera fecha del grupo ante un equipo dirigido por Marcelo Bielsa (Chile y Uruguay).

-En 2010 y 2026 se enfrentaron a Portugal en semifinales.

–Shakira fue la intérprete de la canción oficial del mundial.

–España contaba con 8 jugadores del FC Barcelona.

Si bien solamente son un par de coincidencias, estas fueron cumplidas al pie de la letra, y quedarán en la historia en el camino español para la segunda estrella mundial.