Datos Clave Francia e Inglaterra en la historia: La goleada inglesa sobre los franceses queda grabada como el partido con más goles en la historia de los partidos por la medalla de bronce. Registro de 68 años: En el Mundial de 1958, Francia y Alemania Federal registraron el partido con más goles en la historia de los terceros lugares. Fontaine sigue vigente: El récord de Just de 4 goles en un tercer lugar sigue sin romperse, pero estuvo muy cerca de ser igualado.

La Copa del Mundo de los récords, o así lo hace parecer la actual cita planetaria que está llegando a su fin, ya que durante esta jornada Inglaterra y Francia disputaron el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026. El partido por la medalla de bronce se lo llevaron los Tres Leones, con un resultado que quedará grabado en los anales de historia.

En el Estadio Miami, las selecciones inglesa y francesa nos entregaron un partidazo con 10 goles, al acabar 4-6. Con goles de figuras como Bukayo Saka, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el encuentro quedará grabado en la historia de las citas planetarias no solamente porque Inglaterra quedó en el tercer lugar, sino por que se convierte en el partido por el tercer lugar con más goles en los mundiales, al superar un registro marcado hace 68 años.

El tercer lugar con más goles en la historia

Durante 68 años, Francia y Alemania Federal mantenían el récord del partido con más goles en la historia de un tercer lugar en los mundiales, ya que en la cita planetaria de 1958 Les Bleus derrotaron a los alemanes por 6-3, es decir, que el registro lo lideraba un partido con 9 goles en su marcador.

En el Mundial 1958 que se disputó en Suecia, la selección francesa cayó en semifinales ante la Brasil que tenía en sus filas a un joven de 17 años llamado Pelé, y debía disputar el premio de consuelo ante Alemania Federal, quienes habían caído ante los locales.

El choque entre Les Bleus y alemanes estuvo marcado por la goleada francesa, y el récord de Just Fontaine, un talento francés de 24 años que conquistó al mundo. En aquel encuentro, Fontaine marcó cuatro goles y se posicionó como goleador de aquella edición con 13 conquistas.

Si bien el récord de goles marcados del partido fue superado durante esta jornada, el de goleador en esta instancia sigue vigente. Fontaine es el único en marcar cuatro veces, pero estuvo cerca de igualarlo Bukayo Saka, quien ante Les Bleus anotó un Hat-Trick.