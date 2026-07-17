Majestad defensiva contra magnificencia ofensiva en el escenario más grande de todos: este domingo por la tarde, a las 15:00 de Chile, en el MetLife Stadium, España y Argentina disputarán la primera final masculina de un Mundial entre dos campeones continentales.

La Roja busca apenas su segundo triunfo en un Mundial masculino para complementar su coronación en la Eurocopa de 2024, el mismo año en que la Albiceleste —que aspira a convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en ganar Mundiales consecutivos— defendió con éxito su título de Copa América.

La guía de apuestas del Mundial 2026 favorece una victoria de España antes de que ruede la primera pelota, pero desde que comenzaron las rondas eliminatorias, los campeones del mundo han demostrado exactamente por qué son los campeones del mundo.

Previa del partido España vs Argentina

Lamine Yamal esto, Lamine Yamal aquello; aunque el prodigio adolescente de España ha deslumbrado y encantado con su dinámica capacidad de regate —incluso si eso solo le ha traído un gol y una asistencia no oficial por provocar un penal—, la resuelta retaguardia de Luis de la Fuente se ha robado el foco del Mundial 2026.

Después de pasar 649 minutos sin recibir un gol mundialista antes del empate de Charles De Ketelaere para Bélgica —que terminó siendo irrelevante gracias al especialista en apariciones tardías Mikel Merino—, España encontró la fórmula para contener a un temible ataque francés en una victoria 2-0 de semifinales completamente merecida.

Un penal de Mikel Oyarzabal, del gusto del público y negándose a seguir la tendencia de los amagues, precedió a un segundo gol bien trabajado de Pedro Porro, candidato a jugador del torneo, mientras los hombres de De la Fuente estuvieron a la altura del cartel de favoritos que Didier Deschamps les había asignado antes del partido.

Con Michael Olise atado y Kylian Mbappé sin chispa, España limitó a Francia a un pobre 0,31 de goles esperados en semifinales, exactamente el mismo total que todos los rivales mundialistas de La Roja han promediado contra ella en Norteamérica hasta ahora.

Recuperándose de ese casi increíble arranque en falso contra Cabo Verde, los campeones europeos llegan a East Rutherford con una racha de seis victorias consecutivas y, coincidentemente, han mantenido seis porterías en cero nunca antes vistas en un Mundial; una nueva mejor marca histórica para una sola edición masculina.

Sin embargo, las estadísticas anteriores palidecen frente a esta espectacular secuencia española: La Roja está ahora invicta en 37 partidos consecutivos desde que perdió contra Colombia en marzo de 2024, y si los hombres de De la Fuente salen victoriosos el domingo, superarán a la Italia campeona de la Euro 2020 y establecerán un nuevo récord de la racha invicta más larga en la historia del fútbol masculino adulto.

Pronóstico España vs Argentina / © Iconsport

Argentina solo necesita viajar hasta septiembre de 2025 para encontrar su derrota internacional masculina más reciente, una intrascendente caída 1-0 ante Ecuador en las clasificatorias mundialistas, pero la Albiceleste ahora busca su propio sentido de inmortalidad.

Campeona de la Copa América en 2021 y 2024 —a ambos lados de su coronación mundialista en Qatar 2022—, el equipo de Lionel Scaloni podría convertirse en la primera nación de la historia en ganar cuatro grandes torneos consecutivos, construyendo así su caso para ser etiquetado como uno de los mejores equipos de fútbol de todos los tiempos.

Hasta ahora, los campeones no han podido replicar la fórmula defensiva magistral de España, permitiendo que Anthony Gordon abriera el marcador para Inglaterra en una semifinal del miércoles marcada por el caos, antes de que la Albiceleste inspirada por Lionel Messi capitalizara un colapso provocado por Thomas Tuchel.

Mientras Inglaterra invitaba una ola tras otra de presión sudamericana, una remontada argentina parecía inevitable, y así fue: Messi asistió a Enzo Fernández y al suplente Lautaro Martínez para enviar a los campeones vigentes a una séptima final masculina de Mundial.

Muchos ahora sostienen que Messi ha superado a Maradona como el mejor jugador de la historia de Argentina. Ambos llevaron al equipo sobre sus espaldas en generaciones distintas; ambos entregaron títulos mundiales que definieron la identidad futbolística del país. El debate entre ellos sobrevivirá a las carreras de todos los que escriben sobre esto.

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“Nosotros marcaremos más que ustedes” ha sido el enfoque adoptado por los argentinos durante todo el Mundial, en el que el equipo de Scaloni acumula ahora cinco partidos sin mantener el arco en cero, pero ha anotado al menos dos goles en cada encuentro, sumando un total de 19 tantos, la cifra más alta del torneo.

Nunca antes Argentina había encontrado la red tantas veces en un solo Mundial —el equipo de 1930 consiguió 18 goles camino al subcampeonato—, y los campeones vigentes ahora pueden emular a la Italia de 1938 y al Brasil de 1962 como apenas la tercera nación en defender un título mundial masculino.

Sin embargo, la Albiceleste ha perdido tres de sus cuatro enfrentamientos con España en el siglo XXI —la más reciente fue una humillación amistosa 6-1 en 2018—, pero si la gran final del domingo vuelve a ser otro espectáculo de siete goles, algo nos dice que el marcador final será mucho más cerrado esta vez.

Rendimiento reciente

España, Mundial:

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Argentina, Mundial:

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Noticias de los equipos

Pronóstico España vs Argentina / © Iconsport

Veintiún segundos bastaron para encender la preocupación española el jueves, cuando Yamal fue filmado con un vendaje en la pierna izquierda mientras el resto del equipo participaba en el entrenamiento completo, pero no hay temores serios en torno a su disponibilidad para la final.

Lo mismo ocurre con Porro, goleador en semifinales, quien se quejó de fatiga muscular al final de la victoria sobre Francia y también fue preservado de la práctica del jueves, aunque solo como medida preventiva y no como indicio de algo más grave.

Como resultado, De la Fuente debería tener el lujo de nombrar un once sin cambios para el partido por el título, lo que significa que Pedri volvería a quedar fuera de la formación inicial, mientras Fabián Ruiz y Rodri repiten su efectiva sociedad.

Por el lado de Argentina, Cristian Romero y Leandro Paredes superaron calambres posteriores a los cuartos de final para ser titulares en la victoria sobre Inglaterra, lo que significa que los campeones tienen un grupo de 26 jugadores completamente disponible para el duelo del domingo.

Mientras se espera que España mantenga su estructura, Scaloni recibió bastante material para pensar contra Inglaterra, y deberían venir un par de cambios en los sectores abiertos.

Giuliano Simeone registró más faltas, cinco, que remates, regates y ocasiones creadas combinadas, dos, en la semifinal, por lo que Rodrigo De Paul seguramente está en línea para regresar al once, mientras que Gonzalo Montiel está en la misma situación después de las dificultades de Nahuel Molina contra Djed Spence y Anthony Gordon la última vez.

Sin embargo, se espera que el goleador decisivo Martínez vuelva a quedar en el banco, ya que Julián Álvarez unirá fuerzas con Messi, quien persigue Balón de Oro y Bota de Oro, y se ha negado a cerrar la puerta a una aparición en el Mundial 2030 a los 43 años.

Posibles formaciones España vs Argentina

España:

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Argentina:

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Pronóstico España vs Argentina

Nuestro pronóstico: España 2-1 Argentina

Argentina nunca sabe cuándo está derrotada, y el excepcional registro goleador de los campeones habla por sí solo, pero el equipo de Scaloni todavía no ha enfrentado a un rival con la disciplina defensiva, cohesión e ingenio táctico de la España de De la Fuente.

Mientras los campeones europeos no sigan el plano de Tuchel, pueden explotar las conocidas vulnerabilidades defensivas de la Albiceleste, devolver el trofeo del Mundial a Europa y provocar lágrimas de tragedia de Messi en lugar de las lágrimas de triunfo de Messi a las que nos hemos acostumbrado durante este fabuloso festival de fútbol.

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