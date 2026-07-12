Datos Clave Yamal enciende la semi: La figura del Barcelona señaló que Francia debía temerle a los españoles. Central francés le responde a Lamine: Figura de Le Bleus señala que el equipo galo no caerá en la trampa de la joya española. ¿Cuándo es la semifinal?: El choque entre Francia y España se disputará el martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Dallas.

El Mundial 2026 entra en su recta final. Tras 100 partidos disputados, la cita planetaria tiene a tres europeos y un sudamericano en semifinales de la competencia. Una de las llaves será entre Francia y España, los dos mejores equipos del viejo continente en el ránking FIFA. El duelo entre Le Bleus y La Furia Roja promete ser de los mejores del torneo, no solamente por su importancia o calidad de jugadores, sino que también por las provocaciones que se han hecho fuera del terreno de juego.

Tras clasificar a la ronda de los cuatro mejores ante Bélgica, Lamine Yamal fue enfático al señalar que España y Francia eran las dos mejores selecciones del certamen, pero que los actuales subcampeones mundiales deben de temerle a los españoles debido a sus recientes enfrentamientos directos.

“Si Francia tiene que temer a alguien es a España, porque ya los hemos eliminado antes”, señaló la estrella del Barcelona, refiriéndose a las semifinales de Nations League y Eurocopa donde los rojos eliminaron a los franceses. Las palabras de Yamal llegaron hasta el círculo francés, que respondieron a la provocación de la joya del fútbol mundial.

Konaté le responde a Lamine

En reunión con los medios, Ibrahima Konaté, defensor central titular de la escuadra francesa, fue consultado sobre su postura ante los dichos provocativos de Lamine Yamal previo al choque en semifinales. El central prefirió no entrar en polémicas, y destacar que no le tienen miedo a España.

“No escuchamos lo que se dice. No le tenemos miedo a nadie. Nos mantenemos con humildad y no caemos en la trampa. Él (Lamine Yamal) puede decir lo que quiera, mientras que nosotros vamos a prepararnos lo mejor posible”, señaló el nuevo defensor del Real Madrid, quien no cayó en el juego del español y apuntó que Le Bleus afrontarán el próximo compromiso con humildad.

¿Cuándo juega España vs Francia en el Mundial?

España y Francia se verán las caras por la primera semifinal del Mundial 2026. El choque entre la Furia Roja y Le Bleus se disputará este martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Dallas.