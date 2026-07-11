Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026, en un cruce inédito entre ambas selecciones en la fase final de una Copa del Mundo.

El ganador espera en semifinales a Argentina o Suiza.

Noruega vs Inglaterra, minuto a minuto

La previa del Noruega vs Inglaterra

Noruega firma la gran sorpresa del torneo. El equipo de Ståle Solbakken eliminó a Brasil por 2-1 en octavos con un doblete de Erling Haaland, y alcanzó por primera vez en su historia moderna unos cuartos de final, tres décadas después de su última gran cita mundialista. Haaland llega en un momento arrollador: suma siete goles en el Mundial, empatado en lo más alto de la carrera por la Bota de Oro con Lionel Messi y Kylian Mbappé, y ha marcado en todos los partidos que disputó en el torneo. En sus últimos cinco encuentros, los escandinavos ganaron cuatro y perdieron solo uno, precisamente ante Francia.

Inglaterra llegó por el camino más difícil. El conjunto de Thomas Tuchel venció 3-2 a México en el Estadio Azteca, pero jugó más de media hora con un hombre menos tras la expulsión de Jarell Quansah por roja directa, revisada por VAR, cuando ganaba 2-1. Harry Kane transformó un penal para el 3-1 y luego el equipo resistió el descuento de Raúl Jiménez para el 3-2 final. Kane ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra en Copas del Mundo con seis tantos, y es el primer futbolista en anotar seis penales en la historia del torneo. Jude Bellingham fue clave en la resistencia inglesa con uno menos. Quansah, sancionado, no estará disponible para este cruce.

Formaciones confirmadas de Noruega vs Inglaterra

Formación de Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Andreas Schjelderup.

Formación de Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson y Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra en vivo desde Chile?

El partido entre Noruega e Inglaterra se jugará este sábado 11 de julio a las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. En Chile, el encuentro se podrá ver en vivo por DSports, y vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Plan Premium.