Luchando por el derecho a potencialmente poner fin a la defensa del título de Argentina en el Mundial 2026, Noruega e Inglaterra se cruzan en el Hard Rock Stadium este sábado, en un apetitoso cuarto de final en Miami.

Los Tres Leones se rieron de la adversidad previa al partido en octavos, superando 3-2 a México, coanfitrión del torneo, al igual que los escandinavos en su golpe 2-1 sobre Brasil.

Previa del partido Noruega vs Inglaterra

Dos años después de la memorable frase de Alan Shearer “la presión es para los neumáticos” en la Euro 2024, se acuñó un nuevo dicho coloquial tras el triunfo de Inglaterra a 2.200 metros: la altitud es para los aviones.

Un horario de inicio absurdo, la permanente crisis del lateral derecho y el impecable registro de México en el torneo representaban obstáculos adicionales para que los hombres de Thomas Tuchel los superaran, y a algunos hinchas que revisaban los mejores sitios de apuestas del Mundial se les podría haber perdonado apostar por los coanfitriones en la caldera del Azteca.

Sin embargo, Jude Bellingham, autor de un doblete, el especialista en penales Harry Kane, el gran Dan Burn y cada atleta vestido de blanco hicieron que la falta de sueño valiera la pena para los hinchas ingleses, que vieron a los Tres Leones, con 10 hombres, alcanzar los cuartos de final del Mundial por 11ª vez.

Los seguidores presenciaron a una Inglaterra desconocida pero inquebrantable en el Azteca, donde los Tres Leones registraron su menor posesión histórica en un partido mundialista desde que hay registros, con 33,2%, pero exhibieron un contraataque devastador y una defensa diligente en igual medida.

Inglaterra llega ahora a Florida con una racha de tres victorias consecutivas, marcando al menos dos goles en todos esos triunfos, mientras suma seis victorias en sus últimos siete partidos en total, con el único tropiezo siendo el empate sin goles con Ghana.

Sin embargo, los cruces continentales en el escenario global han sido la kriptonita de Inglaterra en tiempos recientes: cinco de las últimas seis eliminaciones mundialistas de los Tres Leones en fases directas llegaron a manos de equipos europeos, incluidas cada una de sus últimas tres.

Pronóstico Noruega vs Inglaterra / © Iconsport

La única derrota de Noruega hasta ahora en el Mundial 2026 llegó, casualmente, en su único partido previo contra una nación europea: una caída 4-1 ante Francia con un equipo alternativo. Desde entonces, África y Sudamérica no han sido rival para los remeros desatados.

Erling Haaland mostró una despreocupación absoluta al colocar la pelota en el rincón inferior de la nada contra Brasil, después de haber adelantado a su selección de cabeza ante los cinco veces campeones, cuyo penal de Neymar en el minuto 100 fue demasiado poco y demasiado tarde.

Burlándose del conocimiento de Carlo Ancelotti en grandes torneos, Noruega mantuvo su registro excepcional de nunca haber perdido contra Brasil en el fútbol masculino adulto, mientras alcanzó los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia.

Stale Solbakken juega con un 4-3-3 que puede transformarse en un 4-2-3-1, con una estructura diseñada para permitir que Haaland y Sorloth jueguen juntos. Noruega está construida para ser difícil de quebrar sin posesión, con Sander Berge como motor del mediocampo y Martin Odegaard como el enlace creativo entre el medio y el ataque.

Lee la guía completa del Mundial 2026 →

Entreteniendo tanto a los neutrales como a su ferviente hinchada, el equipo de Stale Solbakken ha marcado 12 goles en total y ha recibido nueve en cada uno de sus cinco partidos mundialistas hasta ahora; el único equipo previo que llegó a semifinales anotando 10 goles y recibiendo 10 fue la Alemania Federal de 1954, que terminó siendo campeona.

Sin embargo, Noruega nunca ha vencido a otro equipo europeo en un Mundial, ni ha logrado marcar en ninguno de sus últimos cuatro encuentros con Inglaterra, que lidera el historial directo con siete victorias contra dos.

Eso sí, los dos cuartofinalistas no se enfrentan desde 2014, cuando un penal de Wayne Rooney le dio a Inglaterra una victoria amistosa 1-0, y no sorprendería ver que los penales definan quién se enfrenta a Argentina o Suiza en las semifinales.

Rendimiento reciente

Noruega, Mundial:

✅✅❌✅✅

Noruega, todas las competiciones:

➖✅✅❌✅✅

Inglaterra, Mundial:

✅➖✅✅✅

Inglaterra, todas las competiciones:

✅✅➖✅✅✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Noruega vs Inglaterra / © Iconsport

A menos que venga una revisión recomendada por Donald Trump y un indulto controversial, Inglaterra no podrá contar con Jarell Quansah para los cuartos de final después de la tarjeta roja directa del defensor de Bayer Leverkusen por una entrada alta sobre Jesús Gallardo, de México.

Con Reece James todavía como duda por una lesión en los isquiotibiales, Tuchel debería ir a lo seguro y promover al recuperado Djed Spence de regreso al once titular, aunque John Stones o Ezri Konsa también podrían desplazarse alternativamente hacia ese sector.

En el frente de las lesiones, la alegría de Inglaterra en el Azteca se vio algo empañada por un extraño accidente que involucró a Jordan Henderson, quien se dañó la muñeca en un percance con los carteles publicitarios y quedó descartado para el resto del Mundial después de someterse a una cirugía.

Marc Guehi y Declan Rice también estuvieron limitados a trabajo individual a comienzos de esta semana, pero no hay nada que sugiera que alguno de los dos esté en riesgo de perderse la batalla de Miami.

Mientras tanto, el lateral izquierdo de Noruega David Moller Wolfe fue obligado a salir justo antes del final de la victoria de octavos sobre Brasil, pero ya retomó los entrenamientos completos y no representa ninguna preocupación para los cuartos de final.

Por lo tanto, Solbakken tiene el mejor tipo de dilemas de selección con un plantel completo, ya que tanto Oscar Bobb como Andreas Schjelderup, quienes prepararon los dos goles la última vez, amenazan con desplazar a Alexander Sorloth y Antonio Nusa respectivamente.

Todavía compitiendo por la Bota de Oro con siete goles a su nombre, Haaland ha convertido el 39% de sus remates en el Mundial hasta ahora, la mejor tasa de cualquier jugador con 15 o más intentos en el torneo desde Gary Lineker en 1986.

Posibles formaciones Noruega vs Inglaterra

Noruega:

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Schjelderup; Haaland

Inglaterra:

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Pronóstico Noruega vs Inglaterra

Nuestro pronóstico: Noruega 2-2 Inglaterra, en tiempo extra; Inglaterra gana en penales

La tendencia de Noruega a marcar y recibir goles seguramente volverá a aparecer en el Hard Rock Stadium, donde los hombres de Tuchel pueden contraatacar con velocidad, pero también pueden recibir un martillazo del tamaño de Haaland con solo un error defensivo.

Ciento veinte minutos de fútbol no deberían ser suficientes para separar a estos dos equipos, en un duelo que casi con seguridad estará a la altura de la expectación previa, pero la experiencia de Inglaterra en tandas de penales de grandes torneos puede ser el factor decisivo.

Para un análisis de datos sobre los resultados más probables, marcadores y más de este partido, haz clic aquí.