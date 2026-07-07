Argentina y Egipto juegan este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026.

La Scaloneta llega después del susto ante Cabo Verde en octavos, mientras que los Faraones también avanzaron sufriendo frente a Australia. El ganador se meterá entre cuartos de final del torneo y seguirá en el sueño mundialista.

Argentina vs Egipto, minuto a minuto

La previa del Argentina vs Egipto

Argentina viene de una clasificación dramática ante Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni igualó 1-1 en los 90 minutos y necesitó de la prórroga para imponerse 3-2, con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero. La Selección, campeona del mundo, llega con la exigencia de mejorar su rendimiento y evitar otro susto, sabiendo que un lugar en semifinales está en juego.

Egipto llegó a cuartos con un guión muy similar. El conjunto dirigido por Hossam Hassan se puso en ventaja ante Australia con gol de Emam Ashour, pero terminó concediendo el empate tras un tanto en contra de Mohamed Hany. Tras el 1-1 en 120 minutos, la serie se definió por penales, donde los africanos se impusieron 4-2 para sellar su pase. Con Mohamed Salah como líder indiscutido y Omar Marmoush como socio en el ataque, Egipto sueña con dar otro golpe ante una potencia.

Formaciones confirmadas de Argentina vs Egipto

Formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Egipto:

Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez, Emam Ashour; Mostafa Zico, Mohanad Lashin, Marawan Attia; Mohamed Salah y Haissem Hassan.

DT: Hossam Hassan.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto en vivo desde Chile?

El partido entre Argentina y Egipto se jugará este martes a las 12:00 horas en Atlanta. En Chile, el partido se puede ver en vivo por DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.