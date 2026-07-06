Argentina no quiere pasar otro susto en este Mundial 2026. Tras el ajustado triunfo por 3-2 ante Cabo Verde, resuelto recién en la prórroga, Lionel Scaloni analiza introducir modificaciones en el once titular para el cruce de octavos de final ante Egipto, programado para este martes a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El cambio de esquema apunta a resguardar al equipo con dos líneas de cuatro y solo dos delanteros de referencia, en lugar de arriesgar con variantes ofensivas que dejaron espacios ante los caboverdianos.

Los que pierden el puesto en Argentina

El primer movimiento afecta a la defensa. Facundo Medina, titular en el margen izquierdo durante los dieciseisavos, perdería su lugar frente a la mayor experiencia de Nicolás Tagliafico, quien ingresó desde el banco en el complemento ante los caboverdianos y le dio otra lectura defensiva al equipo en los minutos finales.

El segundo ajuste, más determinante, se da en la delantera. Lautaro Martínez, habitual titular en la era Scaloni, quedaría relegado a la banca en favor de Julián Álvarez, quien ingresó a los 63 minutos ante Cabo Verde y terminó ganándose la titularidad con su movilidad y capacidad de asociación junto a Messi. El propio delantero del Atlético de Madrid ya había mostrado destellos similares en la fase de grupos ante Cabo Verde, cuando su entrada cambió el ritmo ofensivo del equipo.

En el mediocampo, la gran incógnita pasa por Leandro Paredes. El volante, que ingresó a los 84 minutos en el partido anterior, podría ganarse un lugar desde el arranque para darle más control y salida limpia de pelota a un equipo que sufrió en los metros finales ante el compromiso físico de los africanos. Su eventual titularidad relegaría a Nicolás González, otra de las variantes que Scaloni utilizó en el complemento.

Lo que dice el objetivo de Scaloni

“Hubiera sido una locura perder este partido”, reconoció Scaloni tras el sufrido triunfo sobre Cabo Verde, en referencia a las dos ventajas que su equipo desperdició antes de sellar la clasificación en el alargue. La frase resume el ánimo con el que el cuerpo técnico llega a este cruce: sin margen para la relajación, consciente de que Egipto, pese a ser un debutante en esta instancia, ya demostró temple bajo presión al eliminar a Australia en la tanda de penales.

Messi, por su parte, llega a este partido como uno de los máximos goleadores del torneo, con siete conquistas, la misma cifra que Kylian Mbappé y Erling Haaland. Argentina acumula además una racha de ocho triunfos consecutivos ante selecciones africanas en partidos oficiales, un dato que el propio Scaloni no quiere que se transforme en una falsa sensación de seguridad de cara a un rival que llega envalentonado por su clasificación histórica.

#SelecciónMayor 🎙️Comienza la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni en la previa del choque ante Egipto. pic.twitter.com/PgPKbeVR6B — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 6, 2026

¿Quién es el favorito en el Argentina vs Egipto?

El ganador de este cruce de Atlanta avanzará a los cuartos de final, donde espera el vencedor de la llave entre Suiza y el ganador de Colombia-Ghana. Para Argentina, defender el título conseguido en Qatar 2022 pasa primero por resolver un partido que, sobre el papel, luce accesible, pero que la propia historia reciente del equipo obliga a tomar con el máximo respeto.

Para Betsala, Argentina es el principal candidato a avanzar a la siguiente ronda y seguir adelante en su búsqueda del bicampeonato.