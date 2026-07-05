México e Inglaterra se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se disputará en el Estadio Azteca, hogar de la selección mexicana que busca hacer historia, ya que tienen la opción de llegar por tercera vez a los cuartos de final en una cita planetaria. Eso si, cabe destacar que el duelo entre El Tricolor y los Tres Leones cuenta con una demora en su programación habitual por el clima.

En las dependencias del Estadio Azteca, se avisó que fue activado el protocolo de tormenta eléctrica, por lo que el encuentro entre norteamericanos e ingleses debía ser aplazado. Tras lluvias torrenciales y posibles tormentas en la cercanía al recinto, la FIFA retrasó el encuentro que estaba pactado para las 20:00 horas, en horario chileno.

¿A qué hora se juega el México vs Inglaterra?

Las dos selecciones realizaron comunicados mediante sus redes sociales sobre el horario del encuentro de los octavos de final, e informaron que el duelo entre México e Inglaterra se retrasó una hora, es decir, a las 21:00 horas en horario chileno se dará el pitazo inicial al encuentro.

A pesar de ello, ambas selecciones ya entregaron sus formaciones. México de Javier “El Vasco” Aguirre sigue el dicho de “el que gana repite”, al usar el mismo equipo que venció a Ecuador por los 16vos de final. Por su parte, Thomas Tuchel mueve la pizarra tanto en defensa como en ataque, donde destaca el ingreso de Anthony Gordon al terreno de juego.

Formaciones de México e Inglaterra

Formación de México:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.