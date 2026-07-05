Los adversarios ibéricos se enfrentan cara a cara en el partido más destacado de los octavos de final del Mundial 2026, cuando Portugal y España se midan en el AT&T Stadium este lunes.

Las tropas de Roberto Martínez sobrevivieron a un susto gigantesco para derrotar 2-1 a Croacia en su primer partido eliminatorio, mientras que los hombres de Luis de la Fuente disfrutaron de un paseo más sencillo por 3-0 contra Austria en los dieciseisavos.

Previa del partido Portugal vs España

Cristiano Ronaldo no pudo hacer nada más que mirar impotente desde el banco cuando Josko Gvardiol creyó haber llevado Portugal vs Croacia al tiempo extra en los dieciseisavos, después de los goles previos de Ivan Perisic, Gonçalo Ramos y el cinco veces ganador del Balón de Oro.

La pelota golpeó claramente en Renato Veiga y Mario Pasalic camino a los pies de Gvardiol, pero las repeticiones fueron inconclusas al analizar un posible toque en la cabeza de Igor Matanovic, lo que obligó a los árbitros a apoyarse en los sensores del balón para determinar si el espigado delantero croata efectivamente hizo contacto en el momento en que Pasalic estaba en posición adelantada.

El “snickometer” no mintió, y el agónico empate de Croacia fue anulado frente a un banco de la Selecao jubiloso, asegurando que el sueño mundialista de Ronaldo continuara a costa del de otro grande histórico como Luka Modric.

Portugal también borró 60 años de historia al alcanzar los octavos, ganando un partido de Mundial después de ir perdiendo por primera vez desde 1966 contra Corea del Norte, pero la maldición de los octavos lo ha atormentado en tiempos recientes.

De hecho, las campañas mundialistas de la Selecao en 2010 y 2018 terminaron en esta misma etapa, al igual que su recorrido en la Euro 2020, antes de dos eliminaciones consecutivas en cuartos de final en el Mundial 2022 y en la Eurocopa 2024.

Pronóstico Portugal vs España / © Iconsport

También corrigiendo sus propios errores en fases eliminatorias, el convincente triunfo de España sobre Austria marcó notablemente su primera victoria en un Mundial fuera de fase de grupos desde que Andrés Iniesta derribó a Países Bajos en la final de 2010.

Dos goles del cerebro internacional Mikel Oyarzabal —quien ahora suma 23 participaciones de gol en sus últimas 16 titularidades con La Roja— a ambos lados de un cabezazo de Pedro Porro hicieron el daño para la campeona europea, cuya actuación de tres goles le permitió marcar múltiples tantos en un partido eliminatorio de Mundial por primera vez desde 1994.

Ahora con una racha de tres victorias seguidas en el Mundial, la defensa de España ha recibido inesperadamente más elogios que su ofensiva, ya que el equipo de De la Fuente es una de las dos selecciones que siguen sin recibir goles, junto al coanfitrión México.

Desde la llegada de De la Fuente, España ha abandonado la identidad más medida del “tiki-taka” en favor de un enfoque vertical, intenso y de alto ritmo. El sistema base es un 4-3-3 con variaciones hacia el 4-2-3-1, ejecutado a gran velocidad con transiciones rápidas y uso constante de extremos para estirar las defensas.

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Además, la campeona europea no enfrentó un solo remate al arco en su partido de dieciseisavos, la primera vez que ocurre algo así en un cruce eliminatorio de Mundial desde Argentina vs Alemania en la final de 2014, aumentando aún más sus cuotas como ganadora absoluta entre los mejores sitios de apuestas del Mundial.

España también posee la ventaja histórica en sus frecuentes enfrentamientos con Portugal, perdiendo solo siete de sus 41 duelos previos, aunque una de esas derrotas llegó por penales en su cruce más reciente: la final de la Nations League 2024-25.

Rendimiento reciente

Portugal, Mundial:

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Portugal, todas las competiciones:

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España, Mundial:

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España, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Portugal vs España / © Iconsport

Bendecido con un plantel completamente sano para los octavos, no se espera que el técnico de Portugal, Martínez, toque una fórmula ganadora, ni tampoco que saque a Ronaldo del once inicial pese a la sustitución del jugador de 41 años en la victoria de dieciseisavos sobre Croacia.

Ronaldo no quedó precisamente satisfecho con su salida temprana, que llegó después de que la estrella de Al-Nassr finalmente marcara su primer gol en una fase eliminatoria de Mundial y antes de que Ramos mantuviera su asombrosa proporción en grandes torneos.

El nuevo jugador de AC Milan promedia un gol o asistencia cada 37 minutos en el Mundial, la mejor proporción de cualquier jugador portugués con cinco o más participaciones, pero nuevamente quedará restringido a un rol de súper suplente.

La única pequeña duda en el once de la Selecao está en el sector derecho, donde Pedro Neto debe defender su lugar ante la competencia de Bernardo Silva y Francisco Conceição.

Por el lado de España, ninguno de Lamine Yamal, Porro, Dani Olmo o Aymeric Laporte entrenó completamente el viernes, pero no se dice que ninguno arrastre un problema serio; más bien, sus cargas de trabajo estaban siendo administradas.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo de Yeremy Pino (hombro) y Nico Williams (aductor), ambos esperados como bajas para el cruce de octavos, aunque todavía no han sido descartados para rondas posteriores.

Marcos Llorente es una alternativa viable a Porro si De la Fuente evita arriesgar a este último, pero se espera que La Roja salte al campo con un once sin cambios.

Posibles formaciones Portugal vs España

Portugal:

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Leao; Ronaldo

España:

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Pronóstico Portugal vs España

Nuestro pronóstico: Portugal 1-2 España

La defensa hasta ahora impenetrable de España enfrenta su examen más duro en Arlington, donde las batallas de mediocampo deberían tomar el centro del escenario entre dos equipos que promedian más del 60% de posesión en el Mundial 2026.

Sin embargo, como la zaga de La Roja se ha visto mucho más firme durante todo el torneo, tenemos plena confianza en que España apagará de una vez por todas el sueño mundialista de Ronaldo.

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