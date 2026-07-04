Datos Clave Historia ante Ecuador: Primera victoria mexicana en llaves directas en 40 años. Mora en Duda: El juvenil de 17 años tiene molestias pero sería titular igual. Inglaterra Llega Encendida: Tuchel lidera su grupo con ocho goles en cuatro partidos.

México sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026, y este domingo se juega uno de los partidos más importantes de su generación.

Javier Aguirre no ha confirmado de manera oficial a los once titulares, pero los medios mexicanos filtraron la que sería la alineación con la que el Tri buscará el pase a cuartos de final ante un rival de peso mayor: la Inglaterra de Thomas Tuchel, que llegó como líder de su grupo con ocho goles en cuatro partidos.

El esquema de Aguirre no cambiaría

El estratega mexicano repetiría el 4-3-3 que le dio identidad durante todo el certamen, además de la misma base que superó 2-0 a Ecuador en dieciseisavos, un triunfo histórico que representó la primera victoria mexicana en una eliminatoria directa de Mundiales en 40 años.

La probable alineación de México ante Inglaterra sería: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

La duda de Gilberto Mora

El nombre que más atención genera es el de Gilberto Mora, de apenas 17 años, quien volvería a aparecer desde el arranque pese a las molestias físicas que presentó en días recientes. El juvenil mediocampista, que ya despertó interés de clubes europeos por su actuación ante Chequia, se ha ganado la confianza absoluta de Aguirre y se perfila como pieza diferencial en el manejo de balón, siempre que su estado físico se lo permita.

En el ataque, la experiencia de Raúl Jiménez se combinará con la velocidad de Julián Quiñones y Roberto Alvarado, los mismos que anotaron los goles ante Ecuador, para intentar quebrar a una defensa inglesa que llega con varias de sus figuras disponibles y el liderazgo goleador de Harry Kane, autor de un doblete decisivo en dieciseisavos.

Un México que quiere dar el golpe

El cruce ante Inglaterra representa una oportunidad histórica para el combinado azteca, que llega invicto y sin recibir goles en el torneo. México solo ha vencido una vez a los ingleses en su historia reciente en casa, hace 41 años, con aquel 1-0 de Luis Flores en el Azteca, cuando los Tres Leones alineaban a figuras como John Barnes y Bryan Robson. Desde entonces, el historial se ha inclinado por completo a favor de los europeos, que ganaron los cuatro enfrentamientos posteriores.

Para este encuentro los favoritos son los ingleses, según Betsala, y ese favoritismo radica en la sólida ofensiva del conjunto británico.