Veintiocho años después de su único enfrentamiento previo en un Mundial, Brasil y Noruega se miden en el MetLife Stadium este domingo por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selecao de Carlo Ancelotti fue valiente al remontar una desventaja de 1-0 para lograr una victoria 2-1 contra Japón, mientras que los Vikingos, de regreso en la competición, vencieron a Costa de Marfil por el mismo marcador con Erling Haaland anotando un gol ganador en el cierre.

Previa del partido Brasil vs Noruega

De cara al partido de octavos de final del domingo en Nueva Jersey, Brasil será consciente de su registro sin victorias contra el rival de este fin de semana, al que no ha logrado derrotar en cuatro enfrentamientos previos.

El cruce más destacado ocurrió en el Stade Velodrome hace poco más de 28 años, cuando los pesos pesados sudamericanos desperdiciaron una ventaja de 1-0 para perder en el cierre, aunque ese resultado viene con el matiz de que la Selecao ya había asegurado su lugar como ganadora del Grupo A antes de ese tercer partido.

Avanzando rápido hasta 2026, los cinco veces campeones del mundo todavía no han conseguido vencer a Noruega, con la que empataron 1-1 en un amistoso disputado en 2006.

El antecedente de este cruce añade importancia para Ancelotti, quien probablemente estuvo a 45 minutos de enfrentar un intenso escrutinio si su equipo no hubiese vencido a Japón en Houston.

Kaishu Sano puso 1-0 arriba a los Samurai Blue en la media hora, pero el italiano prácticamente decidió arriesgarlo todo después del descanso al cambiar a un sistema 4-2-4 tras el ingreso de Endrick.

Esa decisión terminó dándole resultado, con Casemiro cabeceando el empate antes de la hora de juego y Gabriel Martinelli rompiendo los corazones japoneses al marcar el gol ganador en el quinto minuto del tiempo agregado del segundo tiempo.

El Mundial no le ha traído más que dolor a los cinco veces campeones desde su victoria de 2002, con dos campañas de cuartos de final rodeando su actuación como anfitrión en 2014, de la que mientras menos se diga, mejor.

Ahora, Ancelotti lleva a su equipo a otro partido de octavos de final en el Mundial, mientras los gigantes intentan evitar su eliminación más temprana en el escenario global desde la caída ante su rival Argentina en esta misma instancia en las finales de 1990.

Pronóstico Brasil vs Noruega / © Iconsport

Solo nueve jugadores del actual grupo de Noruega habían nacido cuando los Vikingos sorprendieron a Brasil en Marsella hace años, con el arquero Orjan Nyland, de 35 años, probablemente como el único con recuerdos permanentes de aquella remontada 2-1.

Aunque sus rivales de este fin de semana siguen siendo una selección venerada, ya no son la fuerza que eran hace 28 años.

Ese solo hecho debería aumentar la confianza del grupo antes de enfrentar a la Selecao, que ha alternado luces y sombras en Norteamérica.

Noruega, por su parte, ha abrazado la idea de superar a sus rivales a punta de goles en las finales de 2026, con el equipo europeo marcando y recibiendo en cada partido desde su regreso al torneo.

Los hombres de Stale Solbakken, eso sí, han ganado todos sus partidos con la excepción del cruce ante Francia que cerró el Grupo I, cuando un equipo alternativo fue ampliamente superado por 4-1 por una de las favoritas previas al torneo.

Frente a una de las principales candidatas en nuestra guía de apuestas del Mundial, una alineación significativamente más fuerte confiará en sí misma para conseguir otra víctima importante en el escenario global.

Rendimiento reciente

Brasil, Mundial:

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Brasil, todas las competiciones:

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Noruega, Mundial:

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Noruega, todas las competiciones:

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La mirada desde Brasil

Pedro Ramos, Trivela

“Brasil enfrenta a Noruega, uno de los pocos rivales a los que nunca ha vencido, en un partido al que llega como favorito. Noruega ha mostrado brillo individual a través de Odegaard y, por supuesto, Haaland, pero creo que el equipo tiene fallas defensivas que la Selecao puede explotar de manera efectiva. “Espero un duelo duro y parejo, pero creo que Brasil tiene lo necesario para salir adelante. “Mientras toda la atención sobre los duelos individuales está puesta en el enfrentamiento Haaland vs Gabriel Magalhaes, me preocupa que el delantero de Manchester City apunte a Marquinhos, quien sufre contra rivales más grandes y fuertes”.

Noticias de los equipos

Pronóstico Brasil vs Noruega / © Iconsport

Con Raphinha ya descartado, Brasil está pendiente del estado físico de Lucas Paqueta y Casemiro, con el primero siendo reemplazado al descanso contra Japón y Casemiro saliendo justo antes del gol ganador de Martinelli.

Aunque muchos creen que el exjugador de Real Madrid jugará, Paqueta probablemente será reemplazado por Danilo Santos en el mediocampo.

Aunque Matheus Cunha no pudo sumar a sus tres goles antes de salir a los 65 minutos, el delantero de Manchester United debería conservar su lugar en el once, dejando a Martinelli fuera del equipo.

Ancelotti probablemente mantendrá el 4-3-3 para el partido de octavos del domingo, evitando la tentación de salir con todo desde el inicio utilizando a Endrick desde el arranque.

Vinicius Junior ha tenido un Mundial arrollador para la Selecao, con cuatro goles y una asistencia, y el atacante por banda buscará aumentar sus cinco participaciones directas.

Julian Ryerson no ha jugado por Noruega desde que salió lesionado a los 13 minutos contra Senegal, aunque se dice que está cerca de regresar del problema en el muslo que lo mantuvo fuera ante Francia y Costa de Marfil.

Más adelante, Haaland ha marcado cinco goles en su debut mundialista, quedando a un tanto de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La cuenta de Haaland representa el 50% de los 10 goles de los Vikingos, con cuatro jugadores marcando uno cada uno y el equipo de Solbakken beneficiándose también de un autogol.

Martin Odegaard y Patrick Berg, en tanto, han entregado tres y dos asistencias respectivamente para los noruegos, destacando sus roles como facilitadores para Landslaget.

Posibles formaciones Brasil vs Noruega

Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Noruega:

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa

Pronóstico Brasil vs Noruega

Nuestro pronóstico: Brasil 1-2 Noruega

Respaldar a Noruega puede ser una apuesta impopular, pero el juego directo de Landslaget podría ser demasiado para un Brasil que ha mostrado vulnerabilidad cuando enfrenta a equipos con suficiente amenaza de contraataque.

Aunque el enfoque de todo o nada de los Vikingos sugiere que ambos equipos deberían marcar, se proyecta que el equipo de Solbakken se imponga por poco para alcanzar los cuartos de final de un Mundial por primera vez.

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