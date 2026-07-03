Datos Clave Diego Gómez Vuelve: Regresa al mediocampo tras cumplir su suspensión ante Alemania. Enciso y Almirón Apuestan: Son las cartas de velocidad para herir a Francia en contragolpe. Sábado en Philadelphia: El partido se juega el 4 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Paraguay llega al partido más importante de su historia reciente con el manual de siempre bajo el brazo. Gustavo Alfaro no tiene intención de inventar nada nuevo ante Francia. El plan es el mismo que le funcionó en la fase de grupos, perfeccionado y ajustado para un rival que lidera las probabilidades de ganar el Mundial 2026 según el modelo estadístico de Opta. El bloque defensivo, la disciplina táctica y la velocidad en la salida, esas son las tres palabras que definen la propuesta guaraní para este sábado.

La gran novedad respecto al cruce ante Alemania es el regreso de Diego Gómez al mediocampo. El volante cumplió su suspensión y vuelve para ocupar un lugar clave junto a Andrés Cubas y Matías Galarza, formando una línea de tres que tiene como misión principal neutralizar el circuito de juego de Kanté, Camavinga y compañía antes de que la pelota llegue a Mbappé.

El equipo de Alfaro para frenar a Mbappé

La estructura que presentará la Albirroja este sábado responde a un 4-3-3 compacto que en defensa se transforma en bloque de cinco:

Arquero: Orlando Gill

Defensores: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Junior Alonso

Mediocampistas: Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez

Delanteros: Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Julio Enciso

Gustavo Gómez liderará una zaga que tendrá la misión más difícil del torneo: contener a Mbappé por el centro y evitar que los laterales franceses encuentren los espacios que tanto explotan. Por las bandas, Cáceres y Junior Alonso deberán cerrar con velocidad cada vez que Dembélé o Theo Hernández proyecten su carrera.

La apuesta ofensiva recae sobre Julio Enciso y Miguel Almirón. Los dos tienen velocidad, los dos saben moverse en espacios reducidos y los dos son capaces de resolver en una jugada aislada lo que el partido no puede definir en un proceso colectivo. Gabriel Ávalos será el punto de apoyo arriba, el que aguanta, pivotea y habilita las llegadas de los extremos.

¿Cuándo juegan Paraguay vs Francia?

El partido se juega este sábado 4 de julio en el Philadelphia Stadium. Para seguirlo desde Chile, el horario es 17:00 horas y se podrá ver por Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+.

Los guaraníes son el gran crédito sudamericano, pero para Betsala el único y gran favorito es Francia.