Datos Clave El partido del día: Portugal y Croacia chocan por los 16vos del Mundial 2026, en un duelo que podría marcar la historia de un ganador del balón de oro. ¿Una dolorosa despedida?: Los capitanes de ambas selecciones ha pesar de ser estrellas mundiales nunca han ganado el trofeo mundialista, por lo que esta podría ser su última oportunidad. ¿Cuándo juega Portugal vs Croacia?: El choque entre europeos se disputará este juves 2 de julio a partir de las 19:00 horas en el Estadio Toronto.

El Mundial 2026 es considerado como el torneo de las estrellas, ya que durante la fase de grupos y los primeros choques de dieciseisavos han relucido en cancha las figuras del deporte a su más alto nivel. Entre ellas, Messi, Haaland, Mbappé, Cristiano y Modrić, quienes comandaron a sus escuadras a pasar de la fase de grupos con actuaciones memorables en sus primeros tres encuentros, pero durante esta jornada uno de ellos deberá armar sus maletas y despedirse del certamen.

Se trata de Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, que deberán medirse por los 16vos de la competencia en el duelo entre Portugal y Croacia. El encuentro no solamente trata de decidir quién de los dos capitanes avanza a octavos de final, sino que también es sinónimo de que el perdedor se despide de la chance de ser campeón del mundo con su selección y podría ser su última participación en una cita mundialista. Uno tiene una deuda pendiente en fase de eliminación, otro quiere volver a comandar a su selección hasta la final como en el año 2018.

Cristiano vs Modrić: El último baile en el Mundial 2026

Portugal fue integrante del Grupo K y clasificó como segundo con 5 puntos tras los 7 que registró Colombia. En aquella fase, Cristiano Ronaldo sólo registró dos goles, un doblete ante Uzbekistán, mientras que ante los cafeteros y RD Congo no marcó. En su sexto mundial disputado, “El Bicho” quiere cumplir su sueño, ganar su primer mundial, el único trofeo que falta en su palmarés.

En la copa de Alemania 2006, CR7 logró su mejor registro al quedar en el cuarto lugar. En los años 2010 y 2018 fue eliminado en octavos de final, mientras que en el año 2022 quedó fuera en cuartos tras ser vencido por Marruecos. Por último, el año 2014 queda registrado como su mayor fracaso mundialero al quedarse en la fase de grupos.

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la selección, Portugal ha cosechado sus únicos tres títulos oficiales: 1 Eurocopa y 2 Nations League, la última obtenida hace un año ante España. Con una selección lusa repleta de estrellas, se espera que sean candidatos al título planetario, para poder cerrar el sueño del ganador de cinco balones de oro. Además, el capitán tiene una deuda pendiente en fase eliminatoria de citas planetaria, ya que nunca ha marcado un gol en tal instancia.

Por la vereda del frente se encuentra Luka Modrić junto a Croacia que no se cansa de sorprender al mundo en citas planetarias. El volante croata y capitán de su selección ha cosechado los mejores rendimientos de los croatas en mundiales, para ser más específico en los últimos dos. En el año 2018 sorprendió al deporte al ser finalista y quedar como subcampeones ante Francia. Por su parte, hace cuatro años volvieron a estar en la cima al consagrarse como terceros del Mundial de Catar, al vencer a Marruecos.

Si bien, Modrić nunca ha ganado un trofeo con su selección, ha destacado a nivel personal, ya que en el año 2018 ganó el Balón de oro por su desempeño con Croacia en la cita planetaria, además que se consagró como el mejor jugador del torneo.

Ambas estrellas que brillaron en Madrid, y que ostentan balones de oro, tendrán un episodio histórico durante esta jornada, ya que uno nunca podrá tocar el trofeo más ansiado en el deporte y podría significar su despedida de su selección, mientras que el otro clasificará a la siguiente fase en búsqueda del tan ansiado premio que falta en su palmarés.

¿Cuándo juega Portugal vs Croacia?

El duelo que enfrenta a Portugal y Croacia por los 16vos del Mundial 2026 se disputará este jueves 2 de julio a partir de las 19:00 horas (horario de Chile), en el Estadio Toronto. El ganador de esta llave seguirá con su sueño mundialista, y deberá enfrentar al ganador entre Austria y España.

Cabe destacar que será el cuarto duelo por competencias oficiales entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić por sus selecciones. Las primeras fue por Eurocopa del año 2016 y dos por Nations League (2020 y 2024), en los tres encuentros ganó la selección comandada por Ronaldo.