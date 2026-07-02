El AT&T Stadium de Arlington será anfitrión de un cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes, con Australia y Egipto enfrentándose por un lugar en octavos de final.

Australia terminó segunda en el Grupo D para avanzar a la siguiente etapa del torneo, mientras que Egipto fue escolta de Bélgica en el Grupo G.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Australia vs Egipto

Australia abrió su Mundial 2026 con una victoria 2-0 sobre Turquía, antes de sufrir una derrota 2-0 ante Estados Unidos, coanfitrión del torneo, en su segundo partido.

Según se dio finalmente, un empate sin goles contra Paraguay en la tercera fecha resultó suficiente para que los Socceroos terminaran segundos en el Grupo D con cuatro puntos, dos por detrás de Estados Unidos.

Australia tiene antecedentes cuando se trata de estar presente en la ronda eliminatoria de un Mundial, después de haber llegado a octavos de final en 2006 y 2022, perdiendo la última vez ante la eventual campeona Argentina.

Esta será apenas la segunda vez que Australia se enfrente a Egipto; en el cruce anterior, Egipto ganó 3-0 en un amistoso en noviembre de 2010.

La recompensa para el equipo de Tony Popovic si gana este partido sería un cruce con Argentina o Cabo Verde en los octavos de final del torneo.

Pronóstico Australia vs Egipto / © Imago

Egipto fue segundo en el Grupo G detrás de Bélgica, sumando cinco puntos en sus tres partidos para reservar su lugar en la ronda eliminatoria del torneo.

El equipo de Hossam Hassan abrió su torneo con un empate 1-1 contra Bélgica antes de registrar una victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en su segundo partido de la competición.

Luego Egipto igualó 1-1 con Irán en su último partido del grupo, y solo perdió el primer lugar de la zona ante Bélgica por diferencia de gol.

Los Faraones no han logrado alcanzar los octavos de final de un Mundial desde 1934, y esta es apenas la cuarta vez que la selección nacional compite en la fase final de este torneo.

Egipto perdió sus tres partidos en el Mundial 2018, por lo que esta competición ha sido muy positiva hasta ahora, y alcanzar los octavos de final sería un excelente logro.

Rendimiento reciente

Australia, Mundial:

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Australia, todas las competiciones:

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Egipto, Mundial:

➖✅➖

Egipto, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Australia vs Egipto / © Imago

Australia no contará con los servicios de Jacob Italiano (ingle) y Mathew Leckie (isquiotibiales) para su cruce de dieciseisavos contra Egipto, pero los Socceroos están por lo demás en buena forma.

El entrenador Popovic podría nombrar un equipo sin cambios respecto del último partido contra Paraguay, con el muy valorado central Lucas Herrington nuevamente listo para ser titular.

Nestory Irankunda ha marcado seis veces en 18 apariciones con Australia, incluido un gol en el torneo de este verano, y el jugador de 20 años volverá a liderar el ataque.

En cuanto a Egipto, Mohamed Salah (isquiotibiales), Hamdy Fathy (ingle), Hossam Abdelmaguid (cabeza), Mohamed Abdelmonem (tobillo) y Ahmed El Fotouh (isquiotibiales) son considerados dudas.

Existe esperanza de que Salah pueda superar el problema en los isquiotibiales que sufrió contra Irán para aparecer desde el primer minuto este viernes.

Sin embargo, Egipto no podrá contar con Mohanad Lasheen, ya que el jugador de 30 años recibió una tarjeta amarilla acumulativa en el choque con Irán.

Posibles formaciones Australia vs Egipto

Australia:

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Egipto:

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

Pronóstico Australia vs Egipto

Nuestro pronóstico: Australia 1-2 Egipto

Este es un partido difícil de pronosticar, ya que ambos han tenido sus problemas durante el torneo de este verano. Esperamos que sea cerrado en cuanto al marcador, pero Egipto debería ser capaz de encontrar el camino hacia los octavos de final del torneo.

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