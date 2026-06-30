México y Ecuador se miden este martes 30 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Azteca, Ciudad de México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido es uno de los más atractivos de la ronda: México, anfitrión, llega invicto con tres victorias y con el respaldo de uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial repleto de 87.000 aficionados. Ecuador, por su parte, llega con el impulso extraordinario de haber eliminado a Alemania.

Para Ecuador, clasificarse a octavos significaría también más de 15 millones de dólares extras en premios de la FIFA. El árbitro del partido no ha sido confirmado aún por la FIFA. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

México vs Ecuador, minuto a minuto

La previa del México vs Ecuador

México llega al partido más importante del torneo con la ilusión de toda una nación. El Tri de Javier Aguirre tuvo una fase de grupos impecable: victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, convirtiéndose en uno de los tres equipos del torneo en ganar los tres partidos de la fase de grupos.Para México, llegar a cuartos de final sería superar la histórica maldición del quinto partido, donde el Tri ha caído sistemáticamente en cada Mundial desde 1994.

Ecuador llega al Azteca escribiendo la historia más inesperada del torneo. La Tri de Sebastián Beccacece tuvo la fase de grupos más montañosa imaginable: derrota ante Costa de Marfil, el bochorno del empate 0-0 con Curazao y luego la victoria histórica 2-1 ante Alemania que clasificó al equipo con el corazón en la boca. El defensor Piero Hincapié se recuperó de sus molestias físicas y estará disponible como titular, lo que refuerza enormemente la defensa ecuatoriana. El capitán Enner Valencia llega motivado para su último gran partido mundialista, con el apoyo del mediocampista Moisés Caicedo como el jugador más completo del equipo.

Formaciones de México vs Ecuador

Probable formación de México:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Probable formación de Ecuador:

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo; Alan Franco, Pedro Vite; Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Alan Minda; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

¿Dónde ver México vs Ecuador en vivo?

El duelo entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Azteca, Ciudad de México. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO y Paramount+