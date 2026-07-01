Inglaterra y RD Congo se miden este miércoles 1 de julio a las 12:00 Chile en el Atlanta Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026,

El árbitro del partido es el jordano Adham Makhadmeh. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Inglaterra vs RD Congo, minuto a minuto

La previa del Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra lideró el Grupo L con 7 puntos —victorias ante Croacia y Panamá y el empate 0-0 con Ghana— pero los Tres Leones de Thomas Tuchel nunca terminaron de convencer: sin un Kane letal ni un Bellingham dominante, el equipo llegó a 16avos más por mérito propio que por brillantez colectiva. Para este partido, Tuchel recupera a Bukayo Saka en el once tras su rotación ante Panamá, y Marcus Rashford entra como extremo zurdo reemplazando a Anthony Gordon.

RD Congo es la gran historia de los 16avos. Los Leopardos del DT Sébastien Desabre clasificaron como mejores terceros del torneo tras uno de los cierres de grupo más emocionantes con una victoria 3-1 ante Uzbekistán en la Fecha 3, que les dio el pasaje de manera heroica. El delantero Yoane Wissa y el capitán Cédric Bakambu son la dupla ofensiva más peligrosa de África en este torneo, mientras que el lateral Aaron Wan-Bissaka aporta la experiencia de la Premier League en una defensa que tiene a Chancel Mbemba como faro. Para RD Congo, eliminar a Inglaterra sería el mayor resultado en la historia del fútbol congoleño.

Formaciones de Inglaterra vs RD Congo

Formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Mandueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Formación de RD Congo:

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki; Nathanaël Mbuku, Yoane Wissa, Brian Cipenga DT: Sébastien Desabre.

¿Dónde ver Inglaterra vs RD Congo en vivo?

El duelo entre Inglaterra y RD Congo se disputará este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Chile en el Atlanta Stadium, Atlanta. El árbitro del partido es el jordano Adham Makhadmeh. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.