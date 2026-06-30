Estados Unidos espera que la ventaja de jugar en casa tenga un papel importante en su cruce de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026 este miércoles.

Las Barras y Estrellas terminaron en la cima del Grupo D para asegurar un lugar en la ronda eliminatoria, mientras que Bosnia-Herzegovina avanzó como uno de los mejores terceros del torneo.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina

Estados Unidos fue muy impresionante en sus dos primeros partidos del Mundial 2026, venciendo 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia para asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del torneo con un partido de anticipación.

El equipo de Mauricio Pochettino sí perdió 3-2 ante Turquía en su último partido de fase de grupos el 25 de junio, pero seis puntos en tres encuentros fueron suficientes para liderar la zona, dos unidades por delante tanto de Australia, segunda, como de Paraguay, tercera.

Las Barras y Estrellas alcanzaron las semifinales del Mundial 1930, terminando finalmente en el tercer lugar, mientras que llegaron a cuartos de final en 2002, además de disputar octavos de final en 1934, 1994, 2010, 2014 y 2022, por lo que su presencia en esta etapa no es una sorpresa.

La recompensa de Estados Unidos por vencer a Bosnia-Herzegovina sería un cruce de octavos de final contra Bélgica o Senegal, por lo que ciertamente se abre una ruta hacia las etapas más avanzadas.

Estos dos equipos solo se han enfrentado en tres ocasiones anteriores, todas amistosas, por lo que se hará historia este miércoles en su primer partido competitivo.

Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina / © Imago

Bosnia-Herzegovina ha perdido dos de sus tres partidos previos contra Estados Unidos, incluida una derrota 1-0 cuando las selecciones se enfrentaron por última vez en diciembre de 2021.

Los Dragones terminaron terceros en el Grupo B detrás de Suiza y Canadá, pero una cosecha de cuatro puntos en tres partidos fue suficiente para avanzar a los dieciseisavos de final.

El equipo de Sergej Barbarez abrió su torneo con un empate 1-1 contra Canadá, antes de perder 4-1 ante Suiza, pero una victoria 3-1 sobre Qatar en la tercera fecha resultó crucial, con cuatro puntos suficientes para asegurar una posición en la ronda eliminatoria.

Bosnia-Herzegovina fue eliminada en la fase de grupos del Mundial 2014 y luego no logró clasificar a las ediciones de 2018 y 2022, por lo que su posición en la ronda eliminatoria del torneo 2026 representa una enorme historia de éxito.

Este partido se disputará en Santa Clara, California, por lo que Estados Unidos tiene ventaja de local, pero Bosnia-Herzegovina ciertamente creerá que es lo suficientemente fuerte como para convertir este en un desafío muy difícil para los coanfitriones.

Rendimiento reciente

Estados Unidos, Mundial:

✅✅❌

Estados Unidos, todas las competiciones:

❌✅❌✅✅❌

Bosnia-Herzegovina, Mundial:

➖❌✅

Bosnia-Herzegovina, todas las competiciones:

✅➖➖➖❌✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina / © Imago

Estados Unidos necesita realizar evaluaciones a Christian Roldan (muscular), Mark McKenzie (pie) y Auston Trusty (tobillo) antes de que pueda confirmarse su plantel final para el partido.

Sin embargo, no se han reportado más problemas en ninguno de los jugadores clave del país, con nombres como Sergino Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams, Malik Tillman, Christian Pulisic y Weston McKennie listos para estar en el once titular.

Folarin Balogun, quien está siendo respaldado para una transferencia millonaria lejos de Mónaco este verano, ha marcado dos veces en la competición hasta ahora y volverá a liderar el ataque de Estados Unidos.

En cuanto a Bosnia-Herzegovina, Amar Dedic (muslo) es visto como duda en esta etapa, pero los Dragones están por lo demás en buena forma en términos de plantel.

Tarik Muharemovic se perdió el choque con Qatar la última vez tras una tarjeta roja contra Suiza, pero el jugador de 23 años está de regreso para este partido y debería ser titular.

Edin Dzeko no ha marcado en sus dos apariciones en el Mundial 2026, pero el jugador de 40 años, que suma 73 goles en total con su país, está en línea para actuar en el último tercio del campo este miércoles.

Posibles formaciones Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina

Estados Unidos:

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Bosnia-Herzegovina:

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic

Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina

Nuestro pronóstico: Estados Unidos 2-1 Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina es un equipo complicado y ciertamente capaz de sorprender a los coanfitriones del torneo en los dieciseisavos de final. Sin embargo, creemos que la ventaja de jugar en casa terminará llevando a Estados Unidos a los octavos de final de la competición.

Para un análisis de datos sobre los resultados más probables, marcadores y más de este partido, haz clic aquí.