Alemania y Paraguay se miden este lunes 29 de junio a las 16:30 horas de Chile en el Boston Stadium, Foxborough por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en los octavos de final ante el vencedor del cruce entre Francia y Noruega.

La lógica dice que Alemania es favorita, pero la Mannschaft llega herida: la inesperada derrota 1-2 ante Ecuador en la Fecha 3 del Grupo E sembró dudas sobre el nivel real del equipo.

Paraguay, por su parte, llega con el impulso de quien nunca se rinde. El empate 0-0 ante Australia en la última fecha fue suficiente para clasificar. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Alemania vs Paraguay, minuto a minuto

La previa del Alemania vs Paraguay

Alemania llega a Boston con las dudas que generó el batacazo ante Ecuador. La Mannschaft de Julian Nagelsmann venía perfecta pero en la Fecha 3 sufrió la derrota 1-2 ante Ecuador, un resultado que descolocó al equipo.

Nagelsmann recupera para este partido a su once de gala: vuelven Florian Wirtz y Jamal Musiala como los dos genios creativos del equipo. Para Alemania, una eliminación ante Paraguay en los 16avos sería un fracasos de su historia reciente en Mundiales.

Paraguay llega a este partido escribiendo una historia que nadie imaginó al inicio del torneo. El DT Gustavo Alfaro tiene de vuelta a su jugador más importante: Miguel Almirón, quien cumplió la suspensión ante Australia y llega fresco y motivado para este cruce. El el joven extremo Julio Enciso y Matías Galarza serán las claves para frenar el mediocampo alemán.

Formaciones de Alemania vs Paraguay

Probable formación de Alemania:

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Probable formación de Paraguay:

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos DT: Gustavo Alfaro.

¿Dónde ver Alemania vs Paraguay en vivo?

El duelo entre Alemania y Paraguay se disputará este lunes 29 de junio a las 16:30 horas de Chile en el Boston Stadium, Foxborough. El árbitro del partido es el marroquí Jalal Jayed. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO, Paramount+.