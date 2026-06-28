Datos Clave Almirón Vuelve al Once: Se perdió el partido ante Australia y regresa ante Alemania. Alderete se Cae: Junior Alonso lo reemplaza en la zaga junto al capitán Gómez. Opta Favorece a Alemania: La supercomputadora le da más del 71% de chances a los germanos.

Paraguay no viene a Boston a hacer turismo. Gustavo Alfaro tiene claro que ante Alemania, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el único camino viable pasa por la disciplina táctica, el sacrificio colectivo y la velocidad de Miguel Almirón y Julio Enciso.

Para este duelo Paraguay tiene dos noticias importantes. La primera es una buena: Almirón recupera su lugar. El mediocampista se perdió el partido ante Australia por suspensión, pero este lunes vuelve al once inicial para liderar las transiciones ofensivas que son el arma más peligrosa de este equipo guaraní.

La segunda es una mala: Omar Alderete no podrá jugar. El defensor queda descartado, lo que obliga a Alfaro a reorganizar una línea defensiva que ya viene ajustada por la baja anterior de Diego Gómez. En su lugar, Junior Alonso,asume la responsabilidad de custodiar el área junto al capitán Gustavo Gómez.

El once que Alfaro piensa para Paraguay

La alineación que prepara el técnico santafesino para este lunes responde a la lógica que ha manejado en todo el torneo: sin riesgos atrás, presión media y salida rápida a los extremos.

Portería: Orlando Gill

Defensores: Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana

Mediocampistas: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón

Delanteros: Julio Enciso, Gabriel Ávalos

El esquema en 4-4-2 coloca a Cubas como ancla del mediocampo, con Galarza moviéndose más verticalmente a su lado. Almirón aportará por el costado derecho, con licencia para asociarse con Enciso en las transiciones. Ávalos será el punto de referencia arriba, el que aguanta los balones y habilita a los hombres que llegan desde atrás.

Lo que Alfaro busca es lo mismo de siempre: que Orlando Gill haga el trabajo sucio, que la defensa aguante sin fisuras los primeros 60 minutos, y que la chispa de Enciso o la lectura de Almirón resuelvan en una jugada lo que el partido no puede darse el lujo de dejar para los penales.

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Alemania no asusta a Paraguay

El cuadro de Julian Nagelsmann llega al partido como favorito indiscutido, pero no sin cuestionamientos. Los europeos terminaron primeros del Grupo E, sí, pero no sin antes caer derrotados ante Ecuador en la última fecha, un resultado que dejó dudas sobre la solidez defensiva germana y sobre la consistencia colectiva de un equipo que juega muy bien en ráfagas, pero que se desordena cuando el rival le aplica presión alta.

Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz: ese es el once que Nagelsmann probablemente repetirá en Boston. Una formación con Wirtz y Musiala como motores creativos y Kai Havertz como referencia arriba. En papel, es uno de los mejores onces del torneo. Pero el papel no juega.

Alfaro sabe que si Cubas y Galarza le ganan las segundas pelotas al mediocampo alemán, y si la presión de Sané y Wirtz no encuentra respuestas fáciles por las bandas, Paraguay puede sostener el partido el tiempo suficiente para que el encuentro se decida en los detalles. Ese es el plan: no igualar a Alemania en calidad, sino negarle los circuitos por donde suele fluir.

¿Quién es favorito en el Alemania vs Paraguay?

Los expertos no tienen dudas: Alemania es el amplio favorito para avanzar a octavos de final. Los germanos son estadísticamente dominadores de este cruce, con una diferencia de cartel que refleja la brecha real entre ambas plantillas.

La supercomputadora de Opta va más lejos y le asigna más del 71% de probabilidades de clasificación a la Mannschaft, algo que también tiene pronosticado Betsala.

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