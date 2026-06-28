Un partido que seguramente generará mucho interés en los mejores sitios de apuestas del Mundial 2026, Brasil y Japón se enfrentan en una de las batallas más intrigantes de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo este lunes a partir de las 13:00 de Chile.

El NRG Stadium de Houston recibe al ganador del Grupo C y al segundo del Grupo F, que compiten por enfrentar a Costa de Marfil o Noruega en octavos de final.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Brasil vs Japón

No se trata de cómo comienzas, sino de cómo terminas; ese sin duda ha sido el mantra de Brasil desde el decepcionante empate 1-1 de la Selecao con Marruecos, del que se recuperó de manera enfática en el Grupo C.

Victorias consecutivas por 3-0 sobre Haití y Escocia —inspiradas en gran medida por Vinicius Junior y Matheus Cunha— enviaron a los hombres de Carlo Ancelotti a las rondas eliminatorias como ganadores de grupo, superando a Marruecos, semifinalista de 2022, gracias a una mejor diferencia de gol.

Desde 1982 que los cinco veces campeones no fallan en avanzar a las rondas eliminatorias del Mundial, donde ahora están en curso de colisión para enfrentar a la vigente campeona y vecina Argentina en una semifinal imperdible.

Los jugadores de la Selecao se negarán a mirar tan lejos por ahora, pero el equipo de Ancelotti está funcionando en el momento correcto, logrando cinco victorias en sus últimos seis partidos después de haber ganado solo cinco de sus 12 anteriores antes de que comenzara esa racha.

Brasil también ha mantenido porterías en cero consecutivas después de recibir al menos un gol en cada uno de sus seis partidos previos antes de derribar a Haití, pero los gigantes sudamericanos estuvieron en desorden defensivo la última vez que se enfrentaron cara a cara con Japón.

Pronóstico Brasil vs Japón / © Iconsport

Sin Gabriel Magalhaes ni Marquinhos comandando la defensa de Brasil, Japón superó memorablemente 3-2 a la Selecao durante un amistoso de octubre, consiguiendo así su primera victoria sobre los cinco veces campeones del mundo en el intento número 14.

Ganar ese thriller de cinco goles representa uno de varios resultados notables contra los grandes para los hombres de Hajime Moriyasu, que también han vencido a Inglaterra y empatado con Países Bajos en 2026, subrayando sus credenciales como posibles tapados en el Mundial.

Sin embargo, Japón tuvo que conformarse con el segundo lugar del Grupo F debido a un empate 1-1 contra Suecia el 25 de junio, cuando el arquero Zion Suzuki realizó varias atajadas críticas para asegurar la posición de plata de los Samurai Blue.

Japón ha usado un 3-4-2-1 sin desviaciones desde 2024. Moriyasu ha construido un sistema que combina un bloque defensivo bajo con contraataques de alta intensidad, un enfoque que ya ha entregado victorias sobre Brasil e Inglaterra desde octubre.

El espectacular gol de Anthony Elanga para Suecia fue apenas el tercer tanto que Japón ha recibido en sus últimos 540 minutos de fútbol, aunque eso ofrece esperanza de que los Samurai Blue puedan desterrar una maldición mundialista que los ha perseguido perpetuamente.

De hecho, Japón todavía nunca ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial masculino, sufriendo derrotas consecutivas en octavos de final en 2002, 2010, 2018 y 2022, mientras que no logró salir de la fase de grupos en cada una de las otras ocasiones desde 1998.

Rendimiento reciente

Brasil, Mundial:

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Brasil, todas las competiciones:

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Japón, Mundial:

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Japón, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Brasil superó a Escocia sin los servicios del extremo de Barcelona Raphinha, quien sufrió una nueva lesión en los isquiotibiales contra Haití en la segunda fecha y aún no ha retomado los entrenamientos con el grupo.

Aunque el estado de Raphinha para el lunes sigue sin estar claro, se espera que Ancelotti mantenga la confianza en un once idéntico, lo que significaría la primera titularidad en una eliminatoria mundialista para la joya de Bournemouth, Rayan, en el sector opuesto al encendido Vinicius Junior.

El mago de la banda de Real Madrid es ahora apenas uno de cinco jugadores de Brasil que han marcado en todos los partidos de fase de grupos de un Mundial; en cada una de las cuatro ocasiones anteriores, la Selecao ganó el título: Jairzinho en 1970, Romario en 1994, Ronaldo y Rivaldo en 2002.

Por el lado de Japón, el central Ko Itakura fue sustituido temprano contra Suecia, saliendo en el minuto 39 por una aparente lesión, aunque no se cree que sea grave.

Hay más preocupación en torno al atacante Takefusa Kubo, quien todavía no entrena con normalidad debido a una lesión de rodilla, por lo que una aparición en los dieciseisavos se considera altamente improbable.

Después de marcar el primer gol en el partido anterior, Daizen Maeda, de Celtic, probablemente ha hecho lo suficiente para mantener su puesto por sobre Junya Ito, pero el general del mediocampo Kaishu Sano debería regresar a expensas de Yukinari Sugawara.

Posibles formaciones Brasil vs Japón

Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha

Japón:

Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda

La mirada desde Brasil

Pedro Ramos, Trivela

“Brasil comenzó mal en el Mundial, pero ha ido mejorando con cada partido. El equipo parece tener una identidad más claramente definida y enfrenta un desafío difícil contra una interesante selección japonesa.

“Pese a la calidad del equipo japonés, cualquier cosa que no sea avanzar a la siguiente ronda sería vista como un golpe devastador para una nación donde la presión alrededor del Mundial quizá no tiene comparación”.

Pronóstico Brasil vs Japón

Nuestro pronóstico: Brasil 2-1 Japón, en tiempo extra

Nunca se ha tomado más en serio a Japón como nación futbolística que ahora —con buena razón—, y Brasil enfrentará pruebas mucho más duras contra los Samurai Blue que en el pasado.

Sin embargo, la victoria de Japón sobre los hombres de Ancelotti en octubre debe matizarse por la defensa alternativa de Brasil, y con un plantel completo de opciones disponibles —salvo el golpeado Raphinha—, la goleadora Selecao tiene nuestro voto para avanzar, aunque después de una maratón de dos horas.

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