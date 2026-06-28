Sudáfrica y Canadá se miden este domingo 28 de junio a las 15:00 Chile en el Los Angeles Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El ganador de este encuentro enfrentará en los octavos de final al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos. Ambos equipos llegaron como segundos de sus respectivos grupos y ninguno parte como favorito claro: Sudáfrica fue la gran sorpresa del Grupo A y Canadá no convenció en la Fecha 3 al caer ante Suiza.

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Sudáfrica vs Canadá, minuto a minuto

La previa del Sudáfrica vs Canadá

Sudáfrica es sin duda la historia más romántica del Grupo A. Los Bafana Bafana del DT Hugo Broos arrancaron el torneo con un tropiezo ante México, pero se recuperaron de manera extraordinaria: empate 1-1 con República Checa gracias al penal de Teboho Mokoena en el minuto 83, y luego la victoria histórica 1-0 ante Corea del Sur con el gol de Thapelo Maseko, que les dio el segundo lugar del grupo. El extremo Oswin Appollis y el mediocampista Relebohile Mofokeng son los jugadores más desequilibrantes del equipo. El arquero Ronwen Williams, uno de los mejores de África, es el pilar defensivo.

Canadá llega a los dieciseisavos con la mezcla de ilusión y decepción de quien pudo ser más. El equipo del DT Jesse Marsch vivió el partido más goleador del torneo con la goleada 6-0 a Qatar, pero en la Fecha 3 cayó 1-2 ante Suiza y perdió el liderato del Grupo B. El delantero Jonathan David es la gran amenaza ofensiva, acompañado por Cyle Larin y el extremo Tajon Buchanan. El mediocampo con Nathan Saliba y Ali Ahmed sostiene el juego. Para Canadá, una victoria ante Sudáfrica abriría las puertas de los octavos de final en casa, un hito histórico para el fútbol del país norteamericano.

Formaciones de Sudáfrica vs Canadá

Probable formación de Sudáfrica:

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko. DT: Hugo Broos.

Probable formación de Canadá:

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Canadá en vivo?

El duelo entre Sudáfrica y Canadá se disputará este domingo 28 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Los Angeles Stadium, Los Ángeles. El árbitro del partido es el portugués João Pinheiro. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.