RD Congo y Uzbekistán se miden este sábado 27 de junio a las 19:30 de Chile en el Atlanta Stadium por la Fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026, de manera simultánea con Colombia vs Portugal.

El partido cierra el grupo con dos equipos en situación complicada: RD Congo tiene 1 punto y aún puede soñar con clasificar como uno de los mejores terceros del torneo si gana con amplia diferencia de gol, mientras que Uzbekistán, con cero puntos, solo puede luchar por el honor en su debut mundialista.

RD Congo vs Uzbekistán, minuto a minuto

La previa del RD Congo vs Uzbekistán

RD Congo protagonizó uno de los momentos más sorprendentes del torneo en el debut con el empate 1-1 ante Portugal, un resultado que dejó al país africano soñando con la clasificación. Sin embargo, la derrota 0-1 ante Colombia frustró esos sueños y obligó al equipo a necesitar un milagro en la Fecha 3. Para RD Congo, una goleada podría ser suficiente para seguir en el torneo.

Uzbekistán vive el Mundial con las dos caras de la moneda: el debut fue discreto pero no catastrófico, hasta que llegó la goleada 0-5 ante Portugal que dejó al equipo con la moral por el suelo. El DT Fabio Cannavaro no ha podido trasladar la robustez defensiva que caracterizó su carrera como jugador al equipo uzbeko.

Formaciones de RD Congo vs Uzbekistán

Probable formación de RD Congo:

Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy; Edo Kayembe, Yoane Wissa, Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Probable formación de Uzbekistán:

Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov, Bekhruz Karimov; Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Azizjon Ganiev. DT: Fabio Cannavaro.

¿Dónde ver RD Congo vs Uzbekistán en vivo?

El duelo entre RD Congo y Uzbekistán se disputará este sábado 27 de junio a las 19:30 horas de Chile en el Atlanta Stadium, Atlanta. El árbitro del partido es el alemán Felix Zwayer. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.