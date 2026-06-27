RD Congo deberá medirse ante Uzbekistán por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El enfrentamiento entre africanos y asiáticos se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 19:30 horas en horario chileno. El duelo se disputará en el Estadio Atlanta, ubicado en Estados Unidos.

Con dos partidos disputados en el certamen mundialista, los Leopardos llegan con una mínima chance de clasificar como uno de los mejores terceros a los dieciseisavos de final. Al registrar un punto, una victoria los dejaría con 4 unidades, por lo que superarían a Uruguay, Escocia, Corea del Sur y Argelia en la tabla de terceros y les permitiría avanzar de fase.

Por su parte, los Lobos Blancos no suman ninguna unidad en el Grupo K, por lo que la única oportunidad de que avancen de fase es ganar el duelo de hoy por una diferencia exorbitante de más de 8 goles, lo que parece una tarea imposible por el desempeño del equipo en las dos primeras fechas.

Actualmente, Colombia es líder exclusivo del Grupo K con 6 unidades, mientras que el escolta es Portugal con 4 puntos. Por su parte, RD Congo tiene una unidad y Uzbekistán es colista sin sumar puntos.

¿Qué canal transmite RD Congo vs Uzbekistán EN VIVO?

El choque entre africanos y asiáticos será transmitido exclusivamente por señales de TV de pago y plataformas de streaming, y no tendrá emisión gratuita por señales de TV abierta.

TV abierta: No tendrá transmisión.

TV de pago: DSports (Canales 610/1610)

Steaming: DGO y Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juegan RD Congo y Uzbekistán?

El duelo entre Leopardos y Lobos Blancos se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 19:30 horas en el Estadio Atlanta, ubicado en Estados Unidos.

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026.

Hora: 19:30 horas de Chile.

Estadio: Atlanta, Estados Unidos.

El partido entre RD Congo y Uzbekistán es válido por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El torneo se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver RD Congo vs Uzbekistán ONLINE por streaming?

El enfrentamiento válido por la tercera fecha será emitido por diversas plataformas digitales.

DGO.

Paramount+.

DAZN.

Cabe destacar que para ingresar a cada una de las plataformas señaladas hay que contar con una cuenta activa en la aplicación correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS RD Congo vs Uzbekistán?

El duelo entre RD Congo y Uzbekistán no tendrá transmisión gratuita por señales de TV abierta, y solamente podrá ser visto por plataformas de streaming y TV de pago.

¿Cómo está el grupo K del Mundial 2026?

El Grupo K de la cita planetaria está integrado por Portugal, Colombia, RD Congo y Uzbekistán.