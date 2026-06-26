Egipto e Irán se miden este vierne 26 de junio en el Seattle Stadium por la Fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026, de manera simultánea con Nueva Zelanda vs Bélgica.

El partido enfrenta a los dos equipos más sólidos del grupo: Egipto llega como líder con 4 puntos e invicto, mientras que Irán también llega invicto con 2 puntos, producto de dos empates. Quien gane se clasifica directamente; un empate podría bastarle a Egipto dependiendo del otro resultado. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Egipto vs Irán, minuto a minuto

La previa del Egipto vs Irán

Egipto llega a Seattle con el orgullo de ser el mejor equipo del Grupo G hasta el momento. Los Faraones, bajo el mando del legendario Hossam Hassan —el máximo goleador histórico de África, ahora reconvertido en DT—, protagonizaron uno de los partidos más llamativos de la Fecha 2 al remontar 3-1 a Nueva Zelanda cuando iban perdiendo. El gran dilema del equipo es que Mohamed Salah, el capitán y figura indiscutida del Liverpool y uno de los mejores jugadores del mundo, aún no ha marcado en este torneo y llega con la presión de brillar en su que podría ser su última Copa del Mundo. El delantero Omar Marmoush y el extremo Trezeguet son los otros ejes ofensivos de un equipo que, por primera vez en mucho tiempo, ilusiona con llegar lejos en un Mundial.

Irán es la sorpresa silenciosa del Grupo G: dos partidos, dos empates, sin perder, con una solidez defensiva que sorprendió especialmente ante Bélgica en el 0-0 más trabajado del torneo. El DT Amir Ghalenoei ha construido un equipo compacto y difícil de batir, con el mediocampista Saeid Ezatolahi como pieza clave en la recuperación y el delantero Mehdi Taremi como la gran amenaza en el ataque. El extremo Alireza Jahanbakhsh es el desequilibrio por la banda. Para Irán, clasificar a los dieciseisavos sería el mejor resultado en la historia de la selección iraní en Mundiales, superando el histórico logro de 1998 cuando venció a Estados Unidos.

Formaciones de Egipto vs Irán

Probable formación de Egipto:

El Shenawy; Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Probable formación de Irán:

Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi. DT: Amir Ghalenoei.

¿Dónde ver Egipto vs Irán en vivo?

El duelo entre Egipto e Irán se disputará este viernes 26 de junio en el Seattle Stadium, Seattle. El árbitro del partido es el polaco Szymon Marciniak. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.