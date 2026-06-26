Senegal e Irak se miden este viernes 26 de junio en el Toronto Stadium por la Fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026, de manera simultánea con Noruega vs Francia. Ambos equipos llegan eliminados tras perder sus dos primeros partidos, pero Senegal aún tiene un objetivo matemático: ganar con amplia diferencia de gol para intentar meterse como uno de los mejores terceros del torneo y extender su participación mundialista.

El árbitro del encuentro es el inglés Anthony Taylor, habitual en instancias finales de la UEFA Europa League. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Senegal vs Irak, minuto a minuto

La previa del Senegal vs Irak

Senegal vive el Mundial más decepcionante de su historia reciente. Los Leones de la Teranga, campeones de África y uno de los equipos más temidos del continente, llegaron al torneo con grandes expectativas pero no pudieron ante dos rivales de altísimo nivel: cayeron 1-3 ante Francia en el debut —con Mbappé como verdugo— y luego 2-3 ante Noruega en la Fecha 2, un partido donde estuvieron cerca del empate pero no supieron cerrarlo. El DT Pape Thiaw —quien tomó las riendas del equipo tras la Copa Africana 2023— pondrá su once más ofensivo: el capitán Sadio Mané busca despedirse del torneo con un gol, acompañado por Nicolas Jackson del Chelsea como segundo delantero y el extremo Ismaïla Sarr del Crystal Palace como desequilibrio por las bandas. El mediocampista Lamine Camara es la gran apuesta de futuro del fútbol senegalés.

Irak llega a Toronto como el equipo con la peor campaña del Grupo I: recibió 7 goles en dos partidos —la goleada 1-4 ante Noruega y la derrota 0-3 ante Francia— sin poder competir de igual a igual en ninguno de los dos. El DT Graham Arnold —el técnico australiano que llevó a los Socceroos al Mundial de Qatar 2022— tomó el desafío de reconstruir el fútbol iraquí y este torneo le sirve como termómetro real del nivel de la selección. Para el cierre, Arnold dará minutos a sus jugadores más jóvenes y buscará que el delantero Ali Al Hamadi del Aston Villa —el más reconocido de su generación— anote el gol del honor que le falta al equipo en el torneo. El lateral Merchas Doski —de origen kurdo y uno de los símbolos de la diversidad del fútbol iraquí— también tiene su espacio en el once.

Formaciones de Senegal vs Irak

Probable formación de Senegal:

Mory Diaw; Ismail Jakobs, Moussa Niakhate, Abdoulaye Seck, Krepin Diatta; Habib Diarra, Idrissa Gueye, Lamine Camara; Sadio Mané, Ibrahim Nbayé, Ismaila Sarr. DT: Pape Thiaw.

Probable formación de Irak:

Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

¿Dónde ver Senegal vs Irak en vivo?

El duelo entre Senegal e Irak se disputará este viernes 26 de junio a las 16:00 horas de Chile en el Toronto Stadium, Toronto. El árbitro del partido es el inglés Anthony Taylor. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.