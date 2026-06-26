Los dos mejores equipos del Grupo K se enfrentarán en el Mundial 2026 este sábado, con Colombia y Portugal midiéndose en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Colombia está en la cima del Grupo K, con seis puntos en dos partidos, mientras que Portugal es segundo con cuatro unidades, lo que significa que este último necesita ganar para terminar en lo más alto de la zona.

Mundial 2026 — Grupo K Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Portugal 2 4 6 1 +5 2 Colombia 1 3 3 1 +2 3 RD del Congo 1 1 1 1 0 4 Uzbekistán 2 0 1 8 -7 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Previa del partido Colombia vs Portugal

Colombia ha sido impresionante en el torneo de este verano, abriendo su desafío en el Grupo K con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán, antes de vencer 1-0 a RD Congo la última vez.

Seis puntos en dos partidos han permitido que el equipo de Néstor Lorenzo asegure un lugar en los dieciseisavos de final del torneo, y solo necesita un punto en este partido para quedarse con el primer lugar, lo que lo haría enfrentar a un equipo tercero de los Grupos D, E, I, J o L en la siguiente ronda.

Sin embargo, Colombia terminará como escolta y enfrentará al segundo del Grupo L en los dieciseisavos de final si pierde contra Portugal en el Hard Rock Stadium este viernes.

La Tricolor ha sido mencionada como potencial candidata externa al trofeo este verano, y tiene antecedentes cuando se trata de una campaña profunda en un Mundial, al alcanzar los cuartos de final en 2014.

Colombia ha enfrentado a Portugal en una ocasión previa, un empate 0-0 en un amistoso en 2014, por lo que este será el primer enfrentamiento competitivo entre ambos equipos.

Pronóstico Colombia vs Portugal / © Iconsport

Portugal, mientras tanto, llegará a este partido después de una victoria 5-0 sobre Uzbekistán, con Cristiano Ronaldo apareciendo con un doblete para aliviar la reciente presión sobre él.

El lugar de Ronaldo en el equipo había sido cuestionado después de su decepcionante actuación en un empate sin goles con RD Congo, pero el famoso número siete volvió a aparecer en el marcador la última vez, llegando a 975 goles en su carrera, un registro simplemente asombroso.

El equipo de Roberto Martínez está segundo en el Grupo K con cuatro puntos, lo que significa que necesita ganar este partido para terminar por encima de Colombia en la cima de la zona.

Un empate hace que Portugal termine segundo, mientras que una derrota también le daría el puesto de escolta si RD Congo no logra vencer a Uzbekistán en el otro partido de la zona.

El peor escenario haría que Portugal clasificara como tercero, pero casi con seguridad terminará entre los dos primeros, y el equipo de Martínez es considerado entre los candidatos al trofeo de este verano.

Rendimiento reciente

Colombia, Mundial:

✅✅

Colombia, todas las competiciones:

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Portugal, Mundial:

➖✅

Portugal, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Colombia vs Portugal / © Iconsport

Colombia todavía necesita realizar una evaluación final sobre Luis Suárez, quien fue obligado a salir contra RD Congo la última vez por una lesión en el hombro, pero la expectativa es que el delantero de Sporting Lisboa esté disponible para liderar el ataque en este partido.

Luis Díaz y James Rodríguez también están listos para ser nombres destacados en el once de Colombia, mientras que el mismo trío de mediocampo debería mantenerse en su lugar, incluido Jefferson Lerma.

Colombia, de hecho, podría no presentar cambios respecto de su último partido contra RD Congo, incluido un lugar en el centro de la defensa para Davinson Sánchez.

En cuanto a Portugal, Tomas Araujo es considerado duda, con el defensor sufriendo una lesión en el partido inaugural de su equipo en la competición contra RD Congo.

El equipo de Martínez, por lo demás, llega en buena forma, y nuevamente se espera una titularidad por el centro para Ronaldo, quien, como se mencionó, marcó un doblete contra Uzbekistán la última vez.

Bernardo Silva y Rafael Leao están entre quienes presionan para entrar al equipo, pero Joao Felix podría haber hecho lo suficiente para conservar su lugar en el último tercio del campo.

Posibles formaciones Colombia vs Portugal

Colombia:

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; J Rodriguez, L Suarez, Diaz

Portugal:

D Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, J Neves; Neto, Ronaldo, Felix

Pronóstico Colombia vs Portugal

Nuestro pronóstico: Colombia 1-1 Portugal

Este es un partido realmente difícil para Portugal contra un sólido equipo colombiano. Podemos ver que los puntos se repartan el viernes, obligando a Portugal a aceptar el segundo lugar de la zona, lo que podría llevarlo a enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final de la competición.

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