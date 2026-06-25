Paraguay y Australia se miden este jueves 26 de junio por la Fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026, de manera simultánea con Turquía vs Estados Unidos. Ambos equipos llegan con 3 puntos y se la juegan toda: quien gane clasifica directamente a los dieciseisavos de final, mientras que el empate podría dejar a uno de los dos como mejor tercero dependiendo de los otros grupos. El árbitro del partido es el francés Clément Turpin, uno de los colegiados más experimentados de Europa y habitual en las grandes finales de la UEFA Champions League. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Paraguay vs Australia, minuto a minuto

La previa del Paraguay vs Australia

Paraguay llega a San Francisco con el impulso de la victoria sobre Turquía, pero con una baja sensible que condiciona su ataque: Miguel Almirón —el talentoso mediocampista del Newcastle, referente histórico de la Albirroja— fue expulsado ante Turquía y no podrá jugar este partido crucial. El DT Gustavo Alfaro tendrá que reorganizar su mediocampo y apostar por Matías Galarza como relevo creativo. El delantero Isidro Pitta será el referente del ataque, con el apoyo de Julio Enciso del Brighton en el lado derecho. Para Paraguay, clasificar sería uno de los hitos más importantes de su historia reciente en Mundiales.

Australia llega a este partido con la motivación de quien sabe que tiene una segunda oportunidad: la derrota 0-2 ante Estados Unidos fue dura, pero el 1-0 ante Turquía en el debut les mantuvo vivos. El DT Tony Popovic —el técnico australiano de origen croata, campeón de la A-League con el Western Sydney Wanderers— busca mantener la solidez defensiva que mostró ante Turquía. El portero Matthew Ryan es el faro del equipo, mientras que en el ataque Deni Juric —el goleador del debut— y el extremo Awer Mabil son los encargados de generar peligro. El volante Ajdin Hrustic del Hellas Verona, con su calidad de mediocampista técnico, es la pieza que intenta conectar defensa y ataque para los Socceroos.

Formaciones de Paraguay vs Australia

Probable formación de Paraguay:

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Mauricio Magalhães; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Probable formación de Australia:

Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia en vivo?

El duelo entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 26 de junio a las 21:00 horas de Chile en el San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco. El árbitro del partido es el francés Clément Turpin. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.