Túnez y Países Bajos se miden este jueves 25 de junio a las 19:00 Chile en el Kansas City Stadium por la Fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026, de manera simultánea con Japón vs Suecia. Las suertes de ambos ya están definidas: Túnez está eliminado tras perder sus dos primeros partidos, mientras que Países Bajos está clasificado con 4 puntos. Sin embargo, el partido tiene un objetivo claro para la Oranje: ganar para arrebatarle el primer puesto del grupo a Japón, que también llega con 4 puntos pero con menor diferencia de gol.

El árbitro de este histórico encuentro es la mexicana Katia Itzel García, segunda árbitro femenina en dirigir un partido mundialista masculino en esta edición del torneo. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Túnez vs Países Bajos, minuto a minuto

La previa del Túnez vs Países Bajos

Túnez llega a Kansas City con el torneo terminado y con una historia interna que vale la pena contar: la precipitada contratación de Hervé Renard tras la goleada 0-5 ante Suecia en el debut fue una apuesta desesperada que tampoco pudo cambiar el destino. En la Fecha 2 cayeron 0-4 ante Japón, un resultado que confirmó que el plantel convocado por el ex DT Sabri Lamouchi no tenía el nivel para competir en este torneo. Para esta última fecha, Renard podría dar sus primeros minutos a jugadores jóvenes del plantel —como el mediocampista del Valencia Sebastian Tounekti— y probar variantes de cara al futuro de la selección. El capitán Hannibal Mejbri del Manchester City es el jugador con mayor proyección del equipo y el que más puede mostrar en estos 90 minutos de despedida.

Países Bajos llega a este partido en el mejor momento posible tras la contundente goleada 5-1 ante Suecia —uno de los partidos más espectaculares del torneo—, que les permitió alcanzar los 14 partidos consecutivos sin perder en Mundiales, récord histórico de la selección naranja que nunca antes había alcanzado esa cifra. El DT Ronald Koeman tiene la libertad de rotar ampliamente para esta fecha: el titular Bart Verbruggen cede el arco al suplente Mark Flekken del Brentford, y en ataque el veterano Memphis Depay y Wout Weghorst reemplazan a Cody Gakpo y Brian Brobbey. La gran pregunta es si el genial Tijjani Reijnders del AC Milan descansa o parte de inicio. Koeman quiere ganar para entrar primero al cuadro de 16avos y evitar a los mejores terceros en la siguiente ronda.

Formaciones de Túnez vs Países Bajos

Formación de Túnez:

Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Ali Abdi, Mohamed Ben Hamida; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; y Hazem Mastouri. DT: Hervé Renard.

Formación de Países Bajos:

Bart Verbruggen; Nathan Aké, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Delanteros: Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen. DT: Ronald Koeman.

¿Dónde ver Túnez vs Países Bajos en vivo?

El duelo entre Túnez y Países Bajos se disputará este jueves 25 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Kansas City Stadium, Kansas City. El árbitro del partido es la mexicana Katia Itzel García. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+