Japón y Suecia se juegan uno de los encuentros más atractivos en lo que va del Mundial 2026, ya que ambas selecciones chocan por la tercera fecha del Grupo F, con oportunidad de clasificar entre los primeros dos lugares a la siguiente fase. Los Nipones se encuentran segundos con 4 unidades, al igual que el líder Países Bajos pero con menor diferencia de gole, mientras que los Vikingos son terceros con 3 puntos.

El duelo deslumbra debido a que ambas selecciones han impuesto su juego protagonista. Japón ha sido una de las gratas sorpresas en la competencia tras igualar en su debut ante la Naranja Mecánica y posteriormente golear por 4-0 a Túnez. Por otra parte, Suecia impactó al mundo tras su gran debut. De la mano de sus figuras golearon por 5-1 a Túnez, pero sufrieron un duro revés ante Países Bajos y cayeron por el mismo resultado, obligandolos a tener un resultado positivo en la tercera fecha.

¿Qué canal transmite Japón vs Suecia EN VIVO?

El partido del Grupo F del Mundial 2026 no tendrá transmisión por TV Abierta, ya que solo contará con emisión mediante TV de paga y plataformas de streaming.

TV abierta: No habrá transmisión para el Japón vs Suecia.

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Japón vs Suecia?

El choque entre Japón y Suecia se disputará este jueves 25 de junio a partir de las 19:00 horas en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Estados Unidos.

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas de Chile

Estadio: Dallas, Arlington. (Estados Unidos).

El compromiso corresponde a la tercera y última fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Se juega en simultáneo con el otro cruce del grupo, Países Bajos vs Túnez, según el protocolo habitual de la FIFA para la última jornada de la fase de grupos. La jueza del encuentro será el juez salvadoreño, Iván Barton.

¿Dónde ver Japón vs Suecia ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma.

¿Dónde ver GRATIS Japón vs Suecia?

El enfrentamiento entre Japón y Suecia no contará con transmisión gratuita para el territorio nacional, ya que solamente será emitido por señales y plataformas de streaming.

El duelo estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DGO, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo F del Mundial 2026?

El Grupo E del Mundial 2026 está integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, y llega a la tercera fecha con los Nipones y la Naranja Mecánica compartiendo liderato con 4 unidades, mientras que los Vikingos son terceros con 3 puntos y Túnez es colista sin puntos, con un pie afuera del certamen.