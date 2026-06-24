Marruecos y Haití cierran el Grupo C este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas ARG / 18:00 Chile en el Atlanta Stadium del Mundial 2026. El partido se juega de manera simultánea con Brasil vs Escocia, y aunque los dos protagonistas de este duelo tienen sus suertes definidas —Marruecos clasificado, Haití eliminado—, el resultado importa: los Atlas Lions necesitan ganar para tener chance de arrebatarle el primer puesto del grupo a Brasil, que tiene los mismos 4 puntos pero con mejor diferencia de gol (+3 vs +1). Para Haití, la motivación es de orgullo: todavía no ha marcado un solo gol en este Mundial y busca terminar el torneo con dignidad en el Atlanta Stadium. El árbitro del partido es el holandés Danny Desmond Makkelie. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Marruecos vs Haití, minuto a minuto

La previa del Marruecos vs Haití

Marruecos llega a Atlanta con la clasificación en el bolsillo pero con un objetivo claro: terminar primero del Grupo C para acceder a la parte más favorable del cuadro en los dieciseisavos de final. El DT Mohamed Ouahbi tuvo una Fecha 1 con el empate de prestigio 1-1 ante Brasil y una Fecha 2 con la victoria trabajada 1-0 ante Escocia, lo que confirma que el equipo es sólido pero le cuesta generar llegadas con claridad. Para este partido, Ouahbi podría introducir rotaciones para dar descanso a algunos titulares que acumulan minutos —como Azzedine Ounahi o Achraf Hakimi— y dar oportunidades a jugadores del banco que no han sumado minutos. La gran incógnita es si Hakim Ziyech — que fue convocado pese a su lesión— podría sumar sus primeros minutos del torneo. Ganar ante Haití y esperar que Brasil no gane a Escocia sería el escenario ideal para los Atlas Lions.

Haití llega al último partido del grupo habiendo perdido 0-1 ante Escocia y 0-3 ante Brasil, con cero goles a favor y cuatro en contra. El DT Sébastien Migné fue criticado por el planteamiento excesivamente defensivo que, aunque contuvo bien en el primer partido, no generó ninguna llegada clara ante Brasil. Para esta última fecha, sin nada que perder, Migné tiene la libertad de arriesgar más y dar minutos a jugadores jóvenes que no han tenido participación. El gran objetivo emocional del equipo es que el delantero Frantzdy Pierrot o Wilfried Isidor conviertan el primer gol haitiano en este Mundial, un logro que quedaría en la historia del fútbol caribeño.

Formaciones de Marruecos vs Haití

Probable formación de Marruecos:

Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Probable formación de Haití:

Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

¿Dónde ver Marruecos vs Haití en vivo?

El duelo entre Marruecos y Haití se disputará este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Atlanta Stadium, Atlanta. El árbitro del partido es el holandés Danny Desmond Makkelie. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.