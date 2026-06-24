Ecuador sacó la calculadora antes de tiempo. El 0-0 ante la humilde Curazao dejó al equipo de Sebastián Beccacece con apenas un punto en dos fechas y, lo más preocupante, sin goles a favor en el Mundial 2026.

Para el fútbol sudamericano, que en esta Copa del Mundo cuenta con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y la propia Tricolor, el escenario es delicado: una de las selecciones que llegó con expectativas reales de avanzar se juega su Mundial en una sola tarde.

EL objetivo principal: ganarle a Alemania

No hay escapatoria. Ecuador necesita vencer a Alemania sí o sí. Una derrota o un empate lo deja fuera del Mundial. El escenario tiene una sola complicación adicional: para clasificar directo, también necesita que Curazao le gane a Costa de Marfil, algo que en los papeles parece más que complicado.

Hay un dato que la Tri mira con esperanza: Costa de Marfil ya está clasificada y con el primer lugar del grupo asegurado. El técnico marfileño podría presentar un equipo alternativo para cuidar a los titulares de cara a dieciseisavos. Si eso pasa, Curazao tendría una pequeña ventana. Una muy pequeña.

La alternativa para Ecuador

Pese a no haber ganado, no haber convertido y sumar apenas un punto, Ecuador hoy está dentro de los ocho mejores terceros, que en este formato de 48 selecciones también clasifican a dieciseisavos. Pero la foto actual engaña: la segunda fecha apenas se está jugando y los grupos siguen abriéndose.

Para Ecuador, lo más conveniente es que la mayor cantidad posible de líderes y segundos de grupo se “corten” en sus zonas, es decir, que ganen con holgura y dejen a los terceros y cuartos con pocos puntos. Cuanto más parejos sean los demás grupos, más se complican las cuentas ecuatorianas.

El escenario ideal para Ecuador

Ecuador le gana a Alemania, idealmente por más de un gol.

Curazao consigue una victoria histórica frente a Costa de Marfil.

En el resto de grupos, los líderes ganan con goleadas para “cortar” a los terceros.

La diferencia de gol y los goles a favor pasan a ser decisivos para Ecuador.

El detalle del nuevo criterio FIFA

Vale recordar que en este Mundial la FIFA cambió el viejo criterio de desempate. La diferencia de gol ya no es el primer recurso: ahora manda el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos empatados. Recién en segundo lugar se mira la diferencia de gol. Para Ecuador, ese cambio puede ser un aliado: si gana, define directamente la pulseada con Curazao.

El partido que define todo se juega esta semana. Ecuador llega obligada a ganar y a hacer goles, dos asignaturas pendientes desde el inicio del torneo. Si Beccacece encuentra la fórmula ofensiva que no apareció ante Curazao, la Tri puede dar el golpe ante Alemania y mantener viva una clasificación que se ve cuesta arriba.

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