Alemania intentará preservar su inicio perfecto en el Mundial 2026 cuando enfrente a una Ecuador sin triunfos en su tercer y último partido del Grupo E en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este jueves.

Mientras Die Mannschaft tiene garantizado terminar primera del grupo, La Tricolor enfrenta una batalla cuesta arriba para mantener vivo su sueño mundialista después de un inicio decepcionante en Norteamérica.

Copa del Mundo – Grupo E – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Ecuador Sin Comenzar New York/New Jersey Stadium – East Rutherford Alemania

Previa del partido Ecuador vs Alemania

Después de golear 7-1 a Curazao en su primer partido del Mundial, Alemania remontó tras ir perdiendo cuando quedaban menos de 30 minutos para sellar una victoria 2-1 sobre Costa de Marfil el fin de semana pasado, reservando su lugar en las rondas eliminatorias con un partido de anticipación.

Deniz Undav apareció como héroe, entrando desde el banco para marcar dos veces, incluido un dramático gol ganador en el minuto 94. El delantero de Stuttgart ha participado directamente en cinco goles —tres goles y dos asistencias— en apenas dos partidos, igualando la icónica campaña de 1990 de la leyenda camerunesa Roger Milla como el suplente con más participaciones de gol en un solo Mundial desde que comenzaron los registros en 1966.

El equipo de Julian Nagelsmann no ha rendido todavía en su versión más fluida, pero ya es el máximo goleador del torneo con nueve tantos. Además, la esforzada victoria sobre Costa de Marfil extendió la impresionante racha ganadora de Die Mannschaft en todas las competiciones a 11 partidos, desde septiembre del año pasado.

Alemania igualará su racha ganadora más larga de la historia, de 12 partidos —como Alemania Occidental entre mayo de 1979 y junio de 1980— si vence a Ecuador, mientras que una victoria también le permitiría completar una fase de grupos perfecta en un Mundial por primera vez desde que organizó el torneo en 2006.

Ubicada como séptima favorita para ganar el título en nuestra guía de apuestas del Mundial 2026, Alemania querrá hacer mejoras defensivas después de haber recibido goles en cinco de sus últimos seis partidos, mientras que no ha logrado mantener su arco en cero en ninguno de sus últimos ocho encuentros mundialistas desde que venció a Argentina en la final de 2014 por 1-0.

Pronóstico Ecuador vs Alemania / © Imago

Ecuador está compitiendo en su quinto Mundial y se encuentra en serio peligro de sufrir una eliminación en fase de grupos por cuarta vez, después de sumar apenas un punto en sus dos primeros partidos del Grupo E, tras frustrantes presentaciones ante Costa de Marfil y Curazao.

El equipo de Sebastián Beccacece estrelló tres remates en los palos antes de conceder un desgarrador gol en el minuto 90 en una estrecha derrota 1-0 ante Costa de Marfil en la primera fecha. Las cosas fueron de mal en peor el domingo pasado, cuando fue sostenido en un frustrante empate sin goles por Curazao, fallando en convertir cualquiera de sus 27 remates al arco, 15 de los cuales fueron atajados por el arquero Eloy Room.

Ecuador ciertamente no es ajeno a los empates, ya que igualó cinco de sus ocho amistosos previos al Mundial y registró ocho empates durante su campaña de 18 partidos en las Clasificatorias CONMEBOL. De hecho, desde julio de 2024, La Tri ha registrado de manera notable nueve partidos separados que terminaron 0-0.

Ubicada en el puesto 30 del ranking mundial FIFA, Ecuador ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo E, por encima de Curazao por diferencia de gol, y de manera realista necesita vencer a Alemania si desea clasificar a los dieciseisavos de final. Aunque un empate la llevaría a dos puntos, esa cifra es altamente improbable que sea suficiente para avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Ecuador ha perdido sus dos enfrentamientos anteriores con Alemania por un marcador global de 7-2, mientras llega al duelo del jueves buscando evitar convertirse apenas en la segunda nación sudamericana, después de Bolivia en 1930 y 1950, en sufrir una campaña mundialista sin goles.

Rendimiento reciente

Ecuador, Mundial:

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Ecuador, todas las competiciones:

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Alemania, Mundial:

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Alemania, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Ecuador vs Alemania / © Imago

El central alemán Nico Schlotterbeck quedó descartado para el resto del Mundial por una lesión de tobillo sufrida contra Costa de Marfil. Antonio Rudiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw son todos candidatos para reemplazarlo en el once inicial.

Se anticipa que Nagelsmann refrescará su formación titular, con el arquero Oliver Baumann presionando para comenzar junto al lateral izquierdo David Raum y el trío de mediocampo Leon Goretzka, Angelo Stillar y Nadiem Amiri.

Nagelsmann se ha negado a descartar premiar al en forma Undav con una titularidad en ataque por delante de Kai Havertz, mientras que Jamie Leweling y Maximilian Beier podrían aportar apoyo ofensivo desde las bandas, reemplazando a Leroy Sane y Florian Wirtz.

En cuanto a Ecuador, no tiene preocupaciones físicas ni problemas de lesiones que reportar, y no se espera que Beccacece realice cambios drásticos en su formación pese a supervisar un inicio sin victorias en el Mundial.

Después de comenzar como central en el empate con Curazao, Alan Franco podría ser adelantado a un rol más familiar de mediocampista central contra Alemania para jugar junto a Moisés Caicedo, de Chelsea, y Pedro Vite. Por lo tanto, Jordy Alcivar está en peligro de salir del once inicial.

A los 36 años, Enner Valencia es el máximo goleador histórico de Ecuador y está a solo un gol de alcanzar la marca de 50 tantos con su país. El exdelantero de West Ham podría estar acompañado en ataque por Gonzalo Plata o Jordy Caicedo, más probablemente por el primero.

Posibles formaciones Ecuador vs Alemania

Ecuador:

Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupiñán; Plata, Valencia

Alemania:

Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav

Pronóstico Ecuador vs Alemania

Nuestro pronóstico: Ecuador 0-2 Alemania

Ecuador ha demostrado ser un hueso duro de roer defensivamente, pero su ataque sin dientes inspira poca confianza antes de un duelo intimidante contra el equipo más prolífico —al momento de escribir esta nota— del torneo de este verano.

Incluso si Nagelsmann rota ampliamente su formación, Die Mannschaft aún debería contar con más que suficiente calidad y profundidad para superar cómodamente a La Tricolor y mantener su registro perfecto en el Grupo E.

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