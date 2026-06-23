Colombia y RD Congo se medirán este martes 23 de junio a las 22:00 de Chile en el Estadio Guadalajara por la Fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. Los Cafeteros llegan como líderes del grupo con 3 puntos y la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

RD Congo, en cambio, llega con 1 punto tras el empate 1-1 ante Portugal, uno de los resultados más llamativos del debut, y con la convicción de que tiene fútbol para dar la sorpresa ante Colombia. El árbitro del partido es el italiano Maurizio Mariani. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Colombia vs RD Congo, minuto a minuto

La previa del Colombia vs RD Congo

Colombia tuvo un debut con dos actos bien diferenciados ante Uzbekistán. En el primer tiempo, los Cafeteros estuvieron dormidos y sin profundidad hasta que en el complemento apareció Luis Díaz del Bayern Múnich para cambiar el partido por completo: el costeño generó la asistencia para Daniel Muñoz y fue el detonante del 3-1 final, sellado con un cabezazo de Jáminton Campaz. El DT Néstor Lorenzo no piensa en grandes cambios para este partido y mantendría el mismo once del debut. La única duda es el hombre de punta: la variante entre Luis Javier Suárez, quien ingresó y anotó ante Uzbekistán, y el experimentado Jhon Córdoba como titular del área. Si Colombia gana y Portugal no derrota a Uzbekistán simultáneamente, los Cafeteros sellarán el pase a los dieciseisavos de final como primeros del grupo.

RD Congo vive su segunda participación en una Copa del Mundo —la anterior fue en 1974, cuando el país se llamaba Zaire— y el empate ante Portugal fue el resultado más importante en décadas para el fútbol congoleño. El DT francés Sébastien Desabre construyó un equipo compacto, con una línea defensiva de cinco muy disciplinada y transiciones rápidas con jugadores de liga europea. La gran amenaza es el delantero Frantzdy Pierrot —también convocado por Haití en ediciones anteriores, ya que es hijo de padre haitiano—, un ariete físico y veloz que puede sorprender a la defensa de Davinson Sánchez y Jhon Lucumí en los duelos aéreos. El nudo del partido para Desabre es equilibrar el bloque defensivo que funcionó ante Portugal con algo más de ambición ofensiva, porque un empate puede no ser suficiente dependiendo de los resultados de la jornada.

Formaciones de Colombia vs RD Congo

Probable formación de Colombia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Probable formación de RD Congo:

Johny Placide; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Desabre.

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo en vivo?

El duelo entre Colombia y RD Congo se disputará este martes 23 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Guadalajara, Guadalajara. El árbitro del partido es el italiano Maurizio Mariani. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.