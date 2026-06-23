República Checa se enfrentará al anfitrión México en el Estadio Banorte este jueves por la mañana, en la última ronda de partidos de grupo del Mundial 2026.

Narodak solo pudo conseguir un empate contra Sudáfrica en su anterior salida del torneo, mientras que México logró su segunda victoria de la campaña contra Corea del Sur.

Copa del Mundo – Grupo A – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Chequia Sin Comenzar Mexico City Stadium – Mexico City México

Previa del partido República Checa vs México

Con apenas un punto después de sus dos partidos hasta ahora, es imperativo que República Checa gane su último partido de grupo si quiere competir en las rondas eliminatorias del Mundial de este verano.

Pese a tomar la ventaja cerca de la hora de juego, Narodak concedió dos goles en un lapso de 13 minutos y le anularon un tanto por fuera de juego en el inicio de su campaña, que terminó con una decepcionante derrota ante Corea del Sur en el Estadio Akron.

Ese resultado fue seguido por un empate con goles contra Sudáfrica el jueves por la noche, con el equipo de Miroslav Koubek nuevamente tomando la ventaja antes de conceder un penal tardío de Teboho Mokoena para dejar escapar aún más puntos.

Aunque actualmente está tercero en el Grupo A, es altamente improbable que algo menos que tres puntos lleve a República Checa a las rondas eliminatorias, lo que significa que enfrenta la monumental tarea de vencer al impecable anfitrión México en el Estadio Banorte.

Sin embargo, eso de ningún modo es imposible para Narodak, que ganó 2-1 en su único enfrentamiento previo con El Tricolor hace 26 años.

Pronóstico República Checa vs México / © Imago

Actualmente ubicado en la cima del Grupo A con seis puntos, tres goles marcados y ninguno recibido, el anfitrión México ha vivido un inicio soñado en el Mundial 2026.

En su partido inaugural, El Tricolor recibió a Sudáfrica en el Estadio Banorte y, después de lo que fue un duelo lleno de acción que incluyó tres expulsiones, el equipo de Javier Aguirre prevaleció como vencedor por 2-0 gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Eso fue seguido por una dura prueba contra Corea del Sur, que los anfitriones también superaron con gran solvencia, manejando bien la amenaza persistente de los Guerreros Taegeuk para sacar adelante una victoria 1-0 y quedar con registro perfecto de cara al último partido de grupo.

Después de abrir una brecha de tres puntos en la cima con su victoria contra el equipo de Hong Myung-bo, México confirmó un lugar en las rondas eliminatorias de la competición, una instancia en la que no ha ganado un partido en 40 años.

Sin embargo, aunque es altamente probable que México termine primero en el Grupo A, los hombres de Aguirre pueden confirmar un cruce más favorable en los dieciseisavos de final evitando la derrota contra República Checa este jueves y sellando el primer lugar.

Rendimiento reciente

República Checa, Mundial:

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República Checa, todas las competiciones:

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México, Mundial:

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México, todas las competiciones:

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La mirada desde Chequia

Marek Doubrava, Fotbal Portal

“República Checa ha sido una de las decepciones del torneo hasta ahora. El equipo de Miroslav Koubek ha conseguido apenas un punto en sus dos primeros partidos, y el empate contra Sudáfrica hizo poco para mejorar el ánimo entre los hinchas. Ahora llegan a su último partido de grupo sabiendo que cualquier cosa que no sea un resultado positivo contra México casi con seguridad acabará con sus esperanzas de alcanzar la fase eliminatoria.

“México, mientras tanto, llega al Estadio Azteca con la clasificación ya asegurada. Eso podría permitirles rotar partes del plantel y dar oportunidades a jugadores secundarios con ganas de demostrar que merecen un rol más importante. Incluso con cambios en la formación titular, sin embargo, México debería tener demasiada calidad para República Checa. Se espera que México consiga la victoria y ponga fin a la campaña de Chequia en el Mundial 2026”.

Noticias de los equipos

Pronóstico República Checa vs México / © Imago

Después de sufrir una brutal lesión en el muslo mientras entrenaba con el equipo a comienzos de mes, el defensor de República Checa David Jurasek no estará disponible por el resto del torneo y está previsto que regrese a fines de julio.

Aunque han estado mayormente por debajo de lo esperado, es probable que Narodak mantenga una formación similar a la de sus dos primeros partidos, con el mediocampista de Wolverhampton Wanderers Ladislav Krejci capitaneando al equipo y Patrik Schick, de Bayer Leverkusen, a quien tenemos como el jugador a seguir del equipo en nuestra guía definitiva del Mundial, liderando el ataque.

Tras su tarjeta roja en el partido inaugural contra Sudáfrica, César Montes cumplió su partido de suspensión ante Corea del Sur y estará disponible nuevamente para México este jueves.

Habiendo asegurado ya la clasificación a las rondas eliminatorias, no sería sorpresa que Aguirre hiciera algunos cambios en su alineación y diera descanso a algunos de los grandes nombres de El Tricolor, como Edson Álvarez, Quiñones y Jiménez.

Posibles formaciones República Checa vs México

República Checa:

Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek

México:

Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Gimenez, Quinones

Pronóstico República Checa vs México

Nuestro pronóstico: República Checa 1-2 México

Con tanto en juego de cara a los últimos partidos de grupo del torneo, esperamos que el encuentro de República Checa con México en el Estadio Banorte sea un asunto cerrado, con muy pocas grandes ocasiones.

Sin embargo, después de una presentación tan prometedora en sus dos primeros partidos, creemos que El Tricolor completará la barrida perfecta en el Grupo A, sellando el primer lugar y enviando a Narodak de regreso a casa en el primer obstáculo.

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