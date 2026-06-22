Datos Clave Doble Alerta Tornado: España evacuó al gimnasio y canceló el entrenamiento completo. Remontada ante Arabia: Tras el 0-0 con Cabo Verde, La Roja goleó 4-0 a los sauditas. Final en Guadalajara: España enfrenta a Uruguay el 26 de junio en el Estadio AKRON.

El Mundial 2026 acaba de sumar un rival que nadie tenía agendado: el clima. España vivió una jornada de máxima tensión cuando una doble alerta de tornado obligó a suspender por completo el entrenamiento programado en el complejo Baylor School, en Estados Unidos.

Los futbolistas, que ya estaban en el campo, tuvieron que evacuar al gimnasio del recinto y esperar resguardados a que pasara el peligro. Una postal inédita en una Copa del Mundo que sigue mostrando las complicaciones logísticas de organizar el torneo en tres países a la vez.

Para el fútbol sudamericano, y muy especialmente para Uruguay, próximo rival de los ibéricos, el dato tiene peso: España llegará a México con una sesión menos en las piernas.

El protocolo se activó dos veces para España

La primera alerta llegó cuando los jugadores realizaban los trabajos habituales de movilidad. El cuerpo técnico ordenó la evacuación inmediata al sector interno del recinto. Mientras esperaban dentro del gimnasio, llegó una segunda notificación de riesgo inminente. La preocupación en el cuerpo médico y logístico escaló rápido.

El cuerpo técnico no quiso correr riesgos. La sesión completa quedó cancelada y el plan de cargas físicas previas al viaje a México deberá recalcular contrarreloj.

El clima se metió en el Mundial

España no fue la única afectada. El partido entre Francia e Irak quedó suspendido por motivos meteorológicos en otra sede. La FIFA enfrenta una realidad que pocos preveían con tanta intensidad: tornados en el centro-sur de Estados Unidos, lluvias torrenciales en Texas, alertas escalonadas que obligan a reprogramar partidos y entrenamientos.

El Mundial 2026 estrenó este reto a gran escala. Y todo indica que no será el último episodio.

El camino de España en el Mundial 2026

La Roja europea no llegó a este momento por casualidad. El debut fue pálido: un 0-0 frente a Cabo Verde el 15 de junio que prendió todas las alarmas. La respuesta apareció el 21 de junio con una goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita que devolvió tranquilidad y orden al plantel.

Ahora viene lo definitivo. El viernes 26 de junio enfrenta a Uruguay en el Estadio AKRON de Guadalajara, escenario con capacidad para 45.664 espectadores. La clasificación a dieciseisavos se juega en ese partido. España necesita al menos un empate; Uruguay, ganar.

¿Es España favorita contra Uruguay?

Para el duelo frente a Uruguay en Guadalajara, España es el principal favorito para quedarse con el partido, según Betsala. Además, indican que Mikel Oyarzabal puede anotar en cualquier momento.