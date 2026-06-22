Argentina y Austria se miden este lunes 22 de junio a las 13:00 Chile en el Dallas Stadium por la Fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con 3 puntos al partido y el ganador sellará su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

Es el duelo más esperado del grupo y uno de los más atractivos de toda la jornada. El árbitro designado por FIFA es el egipcio Amin Mohamed, descrito como el árbitro más riguroso de este Mundial. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Argentina vs Austria, minuto a minuto

La previa del Argentina vs Austria

Argentina viene de protagonizar uno de los debuts más brillantes del presente torneo: la goleada 3-0 ante Argelia fue una exhibición de fútbol asociado y potencia ofensiva. Lionel Messi fue el gran protagonista con un hat-trick histórico que le permitió igualar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, además de disputar su sexta Copa del Mundo —uno de los tres jugadores en lograrlo— y alcanzar sus 200 partidos con la camiseta albiceleste. Para esta Fecha 2, Lionel Scaloni tiene a todos sus jugadores disponibles y estudia un cambio en el once inicial respecto al debut: la variante más probable es el ingreso de Thiago Almada o Nicolás González en el mediocampo ofensivo, y la decisión entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez como acompañante de Messi en el ataque. Si Argentina gana y Jordania no vence a Argelia más tarde, los campeones del mundo pasarán como primeros del grupo sin depender de nadie.

Austria llega a Dallas con 3 puntos, pero con la advertencia de que su victoria 3-1 ante Jordania costó más de lo previsto. Los europeos se pusieron en ventaja con un golazo de Romano Schmid, pero permitieron el empate de Ali Olwan al inicio del segundo tiempo. Recién en el minuto 76 un gol en contra y un penal convertido por Marko Arnautovic cerraron el partido. El DT Ralf Rangnick sabe que ante Messi y compañía no hay margen para esa clase de errores defensivos. La gran duda de Rangnick es si arriesga a Sasa Kaladjzic o mantiene a Arnautovic como referente del área.

Formaciones de Argentina vs Austria

Formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Austria:

Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer; y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

¿Dónde ver Argentina vs Austria en vivo?

El duelo entre Argentina y Austria se disputará este lunes 22 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Dallas Stadium, Dallas. El árbitro del partido es el egipcio Amin Mohamed. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.