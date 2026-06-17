El Mundial 2026 entregó uno de los grupos más equilibrados y difíciles de predecir. Bélgica, la favorita del grupo, no pudo con la organización defensiva de Egipto, que luchó hasta el final para llevarse un punto valioso en su debut mundialista.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, Nueva Zelanda e Irán ofrecieron las emociones que el partido de Seattle no había dado. Los oceánicos se pusieron adelante en dos oportunidades y en ambas los persas encontraron la igualdad.

Bélgica no puede con Egipto en Seattle

El Estadio de Seattle esperaba ver a una Bélgica dominante, pero los Faraones llegaron con un plan táctico claro y lo ejecutaron a la perfección. Bélgica se adelantó en el primer tiempo y pareció que la lógica se impondría, pero Egipto igualó el marcador antes del final para llevarse un merecido 1-1.

El empate deja a los europeos con la presión de mejorar urgente en la siguiente fecha. La Generación Dorada belga llegó al Mundial con la etiqueta de candidata y un empate ante Egipto no era el arranque esperado. El técnico belga deberá replantear la propuesta antes de enfrentar a un rival más exigente.

Nueva Zelanda e Irán se reparten los puntos

Elijah Just fue la gran figura del SoFi Stadium de Los Ángeles: el delantero neozelandés anotó un doblete que puso a los All Whites en ventaja en dos oportunidades distintas durante el encuentro.

Sin embargo, Irán demostró carácter y encontró la igualdad en cada oportunidad que tuvo. El 2-2 final refleja la paridad total de un partido que pudo resolverse para cualquiera de los dos lados. Para Nueva Zelanda, que debuta en un Mundial después de muchos años de ausencia, el empate sabe a punto de oro.

La tabla del Grupo G

Fixture Grupo G

Fecha 1:

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Fecha 2:

Bélgica vs. Irán

Egipto vs. Nueva Zelanda

Fecha 3:

Bélgica vs. Nueva Zelanda

Egipto vs. Irán

Próximas fechas del Grupo G del Mundial 2026

Domingo 21 de junio

15:00 Bélgica vs. Irán

21:00 Egipto vs. Nueva Zelanda

Lunes 26 de junio:

23:00 Bélgica vs. Nueva Zelanda

23:00 Egipto vs. Irán

¿Quiénes son favoritos en el Grupo G del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, Bélgica sigue siendo la gran favorita del Grupo G pese al tropiezo inicial, con una plantilla que incluye figuras de primer nivel europeo. El segundo cupo es una incógnita real: Irán y Nueva Zelanda demostraron en la primera fecha que pueden complicar a cualquiera, mientras que Egipto se aferra a su sólido juego defensivo para soñar con la clasificación.

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