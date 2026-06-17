Portugal y RD Congo se enfrentan este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Houston Stadium, por la Fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026. El partido concentra dos historias únicas: Cristiano Ronaldo disputa su sexto Mundial con 41 años, buscando el único título que falta en su legendaria carrera.

Mientras, RD Congo regresa a la Copa del Mundo por primera vez en 52 años, el país que en 1974 compitió como Zaire protagoniza hoy uno de los regresos más emotivos del torneo. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Portugal vs RD Congo, minuto a minuto

La previa del Portugal vs RD Congo

Portugal, bajo la conducción de Roberto Martínez, llega a Houston en un excelente momento. La Seleção das Quinas ganó la Nations League 2025 frente a España y se preparó con dos victorias en amistosos: 2-1 ante Chile y 2-1 ante Nigeria, consolidando la jerarquía de un equipo que mezcla la experiencia de Ronaldo con la explosividad de una generación excepcional. La calidad individual es tan alta que cualquier análisis táctico del rival pasa a segundo plano.

RD Congo clasifica al Mundial tras vencer a Jamaica 1-0 en el repechaje intercontinental. Los Léopards llegaron a Houston con una preparación discreta: empate sin goles ante Dinamarca y derrota 2-1 ante Chile, pero el DT Desabre ha trabajado en construir un bloque defensivo sólido. La mayor amenaza ofensiva es Yoane Wissa. El objetivo real de Congo no es sorprender a Portugal, sino administrar esfuerzos para aspirar a los puntos ante Uzbekistán y Colombia en las fechas 2 y 3.

Formaciones de Portugal vs RD Congo

Probable formación de Portugal:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

Probable formación de RD Congo:

Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanaël Mbuku, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Meschak Elia; Yoane Wissa, Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

¿Dónde ver Portugal vs RD Congo en vivo?

El duelo entre Portugal y RD Congo se disputará este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Houston Stadium, Houston. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.